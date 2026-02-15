Federica Brignone è tornata in gara nella specialità dello slalom gigante femminile domenica 15 febbraio a Milano‑Cortina, in una delle giornate più intense dei Giochi Invernali.

Il contesto e il programma della giornata

La giornata di domenica 15 febbraio ha visto un programma olimpico estremamente fitto, con numerose discipline in scena fin dal mattino. Tra gli eventi principali, lo slalom gigante femminile ha attirato l’attenzione degli appassionati, con Federica Brignone al via insieme a Lara Della Mea, Sofia Goggia e Asja Zenere. La prima manche era prevista alle ore 10:00, seguita dalla seconda alle 13:30, entrambe sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

Il calendario prevedeva inoltre gare di curling, bob, biathlon, sci di fondo e snowboard cross, rendendo la giornata particolarmente densa di emozioni e opportunità per gli atleti.

Brignone in pista: aspettative e condizioni

Dopo l’oro conquistato nel super‑G, Federica Brignone si è presentata al cancelletto di partenza con fiducia, nonostante un periodo di preparazione limitato. “Mi sento bene, non ho grossi deficit e un po’ di dolore c’è sempre, tuttavia sto meglio rispetto a settimana”, ha dichiarato alla vigilia, auspicando di affrontare la gara con la stessa serenità mostrata nelle precedenti prove.

Il tracciato della prima manche, disegnato dal team neozelandese, si sviluppava da quota 1.950 metri fino a 1.555 metri, con 51 porte da affrontare.

La seconda manche sarebbe stata tracciata da Karin Harjo, allenatrice di Mikaela Shiffrin.

Risultati della prima manche

Al termine della prima manche, Federica Brignone ha chiuso al comando con il tempo di 1’03"23, precedendo la tedesca Lena Dürr di 34 centesimi e la connazionale Sofia Goggia di 46 centesimi. In quarta posizione, a pari tempo, si sono piazzate Lara Colturi (Albania), Sara Hector (Svezia) e Thea Louise Stjernesund (Norvegia). Mikaela Shiffrin, grande favorita, si è fermata al settimo posto, staccata di 1”02.

La gara e le dichiarazioni

Federica Brignone ha spiegato di essere arrivata a Cortina “con poche certezze e altrettanto poco allenamento”, ma di essere abituata a gestire situazioni simili, sottolineando la sua condizione fisica in miglioramento rispetto alla settimana precedente.

La atleta ha evidenziato come, nonostante le difficoltà, fosse pronta ad affrontare la competizione con determinazione.

La giornata di domenica 15 febbraio si è dunque confermata come una delle più dense e attese dei Giochi, con Federica Brignone protagonista nel gigante femminile e l’Italia impegnata su più fronti.