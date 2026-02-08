In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia schiera quattro atleti nel tabellone maschile dello slalom gigante parallelo (PGS) di snowboard: Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti e Aaron March hanno superato le qualificazioni, accedendo agli ottavi di finale.
Il cammino degli azzurri
Roland Fischnaller, autore del miglior tempo tra gli italiani, si posiziona nella parte alta del tabellone. Il suo primo avversario sarà lo sloveno Rok Marguc; in caso di vittoria, ai quarti potrebbe affrontare il sudcoreano Kim Sangkyum o lo sloveno Zan Kosir.
Nella parte bassa del tabellone, Maurizio Bormolini se la vedrà con l'austriaco Benjamin Karl. Un'eventuale vittoria lo porterebbe a sfidare il sudcoreano Lee Sangho o l'austriaco Andreas Prommegger.
Mirko Felicetti e Aaron March sono inseriti in un segmento del tabellone che potrebbe portare a un derby italiano già ai quarti di finale. Felicetti affronterà lo svizzero Dario Caviezel, mentre March incontrerà lo sloveno Tim Mastnak. Se entrambi dovessero vincere i rispettivi incontri, si ritroverebbero l'uno contro l'altro nel turno successivo, garantendo all'Italia una medaglia.
Il tabellone maschile completo
Il tabellone è così composto:
1 Fischnaller Roland (ITA) vs 16 Marguc Rok (SLO)
8 Kim Sangkyum (KOR) vs 9 Kosir Zan (SLO)
5 Zamfirov Tervel (BUL) vs 12 Huber Elias (GER)
4 Gaudet Arnaud (CAN) vs 13 Yankov Radoslav (BUL)
3 Karl Benjamin (AUT) vs 14 Bormolini Maurizio (ITA)
6 Lee Sangho (KOR) vs 11 Prommegger Andreas (AUT)
7 Caviezel Dario (SUI) vs 10 Felicetti Mirko (ITA)
2 March Aaron (ITA) vs 15 Mastnak Tim (SLO)
La forza della squadra italiana
Il tabellone maschile del PGS alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 conferma la forza della squadra italiana, con quattro atleti qualificati tra i migliori sedici.
L'eventuale derby ai quarti tra Felicetti e March rappresenta un'opportunità storica per assicurarsi una medaglia, mentre Fischnaller e Bormolini puntano a percorsi più diretti verso le fasi finali della competizione.