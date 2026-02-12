Nel contesto delle gare di slittino alle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, gli atleti hanno raggiunto velocità impressionanti lungo il tracciato “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, con punte che hanno superato i 120 km/h.

Le prestazioni delle coppie azzurre

Le coppie italiane hanno mostrato ottime performance nelle manche disputate, distinguendosi per la loro velocità e precisione lungo il percorso. Gli equipaggi hanno saputo sfruttare al meglio le caratteristiche tecniche della pista, risultando tra i più competitivi in gara.

I protagonisti internazionali e le prove individuali

Oltre agli atleti italiani, anche i principali protagonisti internazionali hanno fatto registrare prestazioni di rilievo. Le gare individuali e a coppie hanno visto una forte competizione, con atleti di diverse nazionalità che si sono contesi le prime posizioni grazie a discese molto veloci e tecnicamente impeccabili.

Contesto e significato delle prestazioni

Questi risultati testimoniano la velocità estrema raggiunta nello slittino olimpico, con punte che superano i 120 km/h. Le prestazioni degli atleti italiani, in particolare, confermano il loro ruolo da protagonisti nella disciplina, sia nelle gare a coppie sia in quelle individuali.

Caratteristiche tecniche della pista “Eugenio Monti”

La pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, utilizzata per le gare di bob, skeleton e slittino, è lunga circa 1.730–1.745 metri, con sedici curve. La velocità massima attesa, secondo le schede tecniche della federazione sliding, si aggira intorno ai 140 km/h, con tempi di manche stimati tra i 55 e i 60 secondi.

Lo slittino olimpico richiede una postura supina, con micro movimenti continui di testa e spalle per mantenere la traiettoria più scorrevole possibile. Le attrezzature, tra cui slitta, tuta, casco e guanti, sono progettate per ottimizzare l’aerodinamica e la sicurezza, considerando le elevate velocità in gioco.