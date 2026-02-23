Dopo le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, il calendario degli sport invernali prosegue con una serie di Campionati mondiali in programma tra marzo e maggio. La notizia è stata diffusa da OA Sport il 23 febbraio 2026.

Calendario dei Mondiali sul ghiaccio

Si parte con lo speed skating: i Mondiali Allround e Sprint si svolgeranno dal 5 all’8 marzo a Heerenveen, nei Paesi Bassi. A seguire, dal 13 al 15 marzo, si terranno i Mondiali di short track a Montreal, in Canada. Il pattinaggio artistico assegnerà i titoli iridati dal 24 al 29 marzo a Praga, Repubblica Ceca.

Curling e hockey su ghiaccio: tornei

Il curling vedrà tre distinte rassegne: il torneo femminile si disputerà dal 14 al 22 marzo a Calgary, Canada; il torneo maschile andrà in scena dal 27 marzo al 4 aprile a Ogden, Stati Uniti; il doppio misto si svolgerà tra il 25 aprile e il 2 maggio a Ginevra, Svizzera. Infine, il torneo maschile di hockey su ghiaccio chiuderà la stagione iridata tra il 15 e il 31 maggio, con gare in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo.

Contesto internazionale

Il calendario dettagliato dei Mondiali invernali tra marzo e maggio conferma la continuità del palinsesto sportivo dopo le Olimpiadi. Gli eventi, distribuiti in Europa e Nord America, mantengono alta l’attenzione sugli sport del ghiaccio.

Il calendario mensile degli eventi sportivi del 2026, pubblicato da OA Sport, include queste rassegne iridate, confermando date e sedi.