L'attesa è alta per l'American Classic 2026, la cui lista iniziale di atleti iscritti è stata ufficialmente pubblicata il 1° giugno. L'evento, un appuntamento cruciale nel calendario della ginnastica artistica, si terrà il 27 giugno presso il Twin City Twisters East di Champlin, Minnesota, una località strategicamente posizionata a nord di Minneapolis. Questa competizione riveste un'importanza fondamentale, fungendo da trampolino di lancio per le ginnaste che ambiscono a qualificarsi per i prestigiosi Campionati statunitensi Xfinity, in programma dal 6 al 9 agosto nella suggestiva cornice di Phoenix, Arizona.

Per le atlete che non riusciranno a raggiungere il punteggio di qualificazione richiesto in questa occasione, si presenterà un'ultima e decisiva opportunità al U.S. Classic, fissato per il 18 luglio a Hartford, Connecticut, offrendo così una seconda chance per accedere alle finali nazionali.

Le atlete di punta: elenco senior al 1° giugno

Tra le ginnaste della categoria senior, l'elenco iniziale rivela nomi di spicco che promettono grande spettacolo. Spiccano in particolare Amari Celestine, ex atleta di punta del Missouri, e Ally Damelio, una futura promessa già impegnata con l'Università dell'Alabama. Entrambe hanno dimostrato il loro valore qualificandosi come elite al Fuzion Elite National Qualifier tenutosi a maggio, confermando le aspettative riposte su di loro.

L'elenco completo delle senior iscritte al 1° giugno include anche talenti come Tatum Drusch, Kieryn Finnell, Greta Krob, Zoey Molomo, Elaina Sliney, Izzy Stassi e Trinity Wood, tutte pronte a contendersi un posto ai Campionati nazionali.

Le giovani promesse: elenco junior al 1° giugno

Anche il settore junior si presenta ricco di potenziali stelle. L'elenco delle giovani atlete iscritte al 1° giugno comprende nomi che potrebbero rappresentare il futuro della ginnastica statunitense. Tra queste figurano Hadley Bird, Aulya Daniels, Eva Doherty, Sadie Drake, Claire Ekart, Carla Fronc, Emerie Granda, Avery Haines, Maya Kosarikova, Anslee McCauley, Jaysha McClendon, Amariah Moore, Alexis Reiner, Jazzy Saravia, Ansley Stevens e Lily Ticknor.

Queste promettenti ginnaste avranno l'opportunità di mettersi alla prova in un contesto di alto livello, acquisendo esperienza preziosa per la loro carriera agonistica.

Atlete attese: iscrizioni in sospeso

Nonostante l'entusiasmo per l'elenco iniziale, l'attenzione è rivolta anche ad alcune atlete di alto profilo che, pur avendo espresso l'intenzione di partecipare, non risultano ancora formalmente iscritte. Tra queste spicca Jade Carey, una figura di rilievo nel panorama della ginnastica, la cui presenza aggiungerebbe ulteriore prestigio alla competizione. Similmente, Azaraya Ra-Akbar, un'altra ginnasta che ha brillantemente ottenuto la qualificazione elite al Fuzion, deve ancora completare la sua iscrizione.

La loro eventuale partecipazione è molto attesa e potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri della gara.

Aggiornamenti settimanali sull'elenco iscritti

Per mantenere alta l'attenzione e fornire informazioni tempestive, USA Gymnastics ha annunciato un programma di aggiornamenti settimanali. L'elenco degli atleti iscritti verrà infatti rivisto e pubblicato ogni lunedì, fino all'inizio della competizione. Le date previste per questi aggiornamenti sono il 1°, l'8, il 15 e il 22 giugno, consentendo a tutti gli appassionati di seguire l'evoluzione del campo gara e di conoscere in tempo reale le partecipanti definitive. Questo sistema garantisce trasparenza e permette di monitorare l'aggiunta di nuove atlete o eventuali modifiche.

Il Twin City Twisters East: sede dell'evento

Il Twin City Twisters East, scelto come sede dell'American Classic 2026, è riconosciuto come una delle strutture più all'avanguardia e attrezzate del paese, ideale per ospitare un evento di tale portata. La competizione, che si terrà il 27 giugno, vedrà alternarsi le sessioni dedicate alle categorie junior e senior, garantendo un'intera giornata di ginnastica di alto livello. L'American Classic non è solo una gara, ma rappresenta un passaggio cruciale e un banco di prova fondamentale per tutte le ginnaste che aspirano a raggiungere i vertici della ginnastica nazionale, con l'obiettivo finale di qualificarsi per i Campionati nazionali estivi.