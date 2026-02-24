Stephen Awuah Baffour, ventiduenne sprinter italiano, ha rilanciato le sue ambizioni in un’intervista rilasciata durante Sprint Zone. L’atleta punta a centrare il minimo di 10”15 nei 100 metri e sogna di entrare nella staffetta italiana.

Nel corso dell’intervista, Baffour ha ricordato il suo recente primato personale nei 60 metri: “Ho fatto 6”62 a Lione e 6”61 a Belgrado: penso di poter fare anche meglio”. Il tempo di 6”61 gli vale la qualificazione tramite ranking ai Mondiali Indoor di Torun 2026. Ha poi aggiunto: “Uno dei miei obiettivi principali è fare il minimo per gli Europei, che è 10”15.

Voglio correre sia i 100 che i 200 e far parte della staffetta italiana”.

Il percorso e le origini dello sprinter

Nato ai Castelli Romani da genitori ghanesi, Stephen si è trasferito in Inghilterra a dodici anni per motivi di studio. Dopo un periodo in Essex e in Scozia, la famiglia si è stabilita a Coventry nel 2016. Inizialmente praticava calcio, ma un professore di educazione fisica lo ha indirizzato verso l’atletica: “Ho fatto una gara scolastica, l’ho vinta e lì ho incontrato il mio attuale allenatore”.

Nel 2024 è esploso a livello nazionale, conquistando il titolo italiano Promesse nei 100 e nei 200 metri. Il 2025 è stato l’anno della consacrazione internazionale: ha partecipato agli Europei Indoor di Apeldoorn, ai Mondiali Indoor di Nanchino e alle World Relays in Cina, correndo nella 4×100 mista.

Obiettivi per la stagione 2026

Per il 2026, Baffour si prepara a una stagione intensa tra indoor e outdoor. Gli Assoluti di Ancona saranno una sorta di “trials” per definire i due posti disponibili nei 60 metri. L’obiettivo è chiaro: migliorare ulteriormente i suoi tempi e guadagnarsi un ruolo nella staffetta italiana.

“I 60 metri sono troppo corti per me. Non parto fortissimo, ma ho un buon lanciato… Con i tempi che faccio sui 100 dovrei correre almeno in 20”30–20”40, invece ho 20”71. Al momento mi trovo meglio nei 100”, ha spiegato, delineando il suo percorso di crescita e le sue ambizioni.

Dati tecnici e primati personali

Il primato personale di Baffour nei 60 metri è di 6”61, ottenuto l’11 febbraio 2026. Nei 100 metri il suo miglior tempo è 10”17, realizzato il 18 agosto 2024, mentre nei 200 metri ha corso in 20”71 il 28 luglio 2024.