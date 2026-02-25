Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno dell’ATP 500 di Dubai, perdendo contro Ugo Humbert con il punteggio di 6‑4, 7‑5. Questa sconfitta impedisce al tennista greco di difendere il titolo conquistato l'anno precedente e segna una battuta d'arresto significativa: Tsitsipas scivola al numero 42 del ranking mondiale, uscendo dalla top‑40 per la prima volta da maggio 2018.

Una sconfitta che pesa sul ranking

La sconfitta contro Humbert certifica un momento difficile per Tsitsipas, apparso incapace di incidere nei momenti chiave del match e penalizzato da un rendimento al servizio ben al di sotto dei suoi standard abituali.

Il risultato ha conseguenze immediate sul suo posizionamento in classifica, con il peggior piazzamento degli ultimi sette anni e dieci mesi.

Numeri e contesto della crisi

Il bilancio delle ultime cinquantadue settimane evidenzia una fase di flessione: ventitré vittorie e diciannove sconfitte, con una percentuale di successi ferma al 55%. Questo dato risulta insufficiente per un giocatore abituato a raggiungere le fasi finali dei tornei più importanti. Il momento negativo è ulteriormente aggravato da problemi fisici e da una gestione del team spesso considerata discutibile, con un ruolo della famiglia talvolta percepito come ingombrante.

Il passato resta prestigioso, il futuro è incerto

Nonostante il periodo attuale, il curriculum di Tsitsipas rimane di alto profilo.

Vanta due finali Slam (Roland Garros 2021 e Australian Open 2023), il successo alle ATP Finals del 2019 e il suo best ranking al numero tre, raggiunto il 9 agosto 2021. A questi si aggiungono i tre titoli conquistati nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo che ha particolarmente esaltato il suo talento sulla terra battuta.

Il ko a Dubai e le conseguenze

La sconfitta con Humbert ha sancito l'uscita di Tsitsipas dalla top‑40 per la prima volta dopo otto anni, con il greco che scivola al numero 42. Non è riuscito a difendere i punti del titolo conquistato a Dubai. Il match è stato caratterizzato da un servizio efficace di Humbert, capace di neutralizzare gli attacchi del campione in carica. Fonti greche confermano che Tsitsipas uscirà dalla top‑40 già nella classifica pubblicata il primo marzo, evento che non si verificava dal maggio 2018.