Mercoledì 25 febbraio, a Monza, la Vero Volley Milano scende in campo per il ritorno dei playoff di Champions League femminile contro l’Olympiacos. Dopo il netto successo per 3‑0 ottenuto ad Atene, le lombarde sono chiamate a difendere il vantaggio davanti al proprio pubblico per conquistare l’accesso ai quarti di finale.

Il contesto e l’obiettivo

Nel match d’andata, disputato in Grecia, Milano ha dominato imponendosi con parziali di 25‑20, 25‑21 e 25‑17, grazie a una prestazione solida in tutti i fondamentali. Paola Egonu è stata protagonista, ben supportata dal muro (dodici block vincenti) e dall’efficacia offensiva di squadra.

Ora servirà completare l’opera senza cali di concentrazione.

Modalità di visione

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 255, a partire dalle ore 20:30. In streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV. OA Sport garantirà la diretta live testuale.

Il quadro europeo

Il ritorno dei playoff di Champions League femminile si disputa oggi, mercoledì 25 febbraio. Milano, forte del successo per 3‑0 in trasferta, potrà difendere il vantaggio in casa all’Opiquad Arena di Monza. Le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.