Valentino Rossi ha conquistato il terzo posto nella 12 Ore di Bathurst, prima prova dell’Intercontinental GT Challenge, al volante della BMW M4 GT3 EVO numero 46 del Team WRT, affiancato da Raffaele Marciello e Augusto Farfus. Il pilota di Tavullia si è detto soddisfatto del risultato, pur ammettendo di aver corso un rischio inaspettato durante la competizione.

Il podio e le sensazioni del ‘Dottore’

Rossi ha commentato: “Penso che l’anno scorso avessimo più possibilità di vincere. Sono molto contento di essere salito sul podio anche perché questa gara, anno dopo anno, migliora”.

Un bilancio positivo, che conferma la sua costanza in una delle gare più impegnative del calendario GT.

Un incontro ravvicinato con la fauna australiana

Durante la seconda ora di gara, Rossi ha raccontato di aver rischiato di colpire un canguro: “Ho visto un canguro durante la seconda ora. È saltato dal muro ed è entrato nella seconda curva, me lo sono trovato praticamente davanti. Fortunatamente è vivo, ma ogni anno parliamo molto di quel che potrebbe accadere con la loro presenza”. L’episodio sottolinea quanto il circuito di Mt. Panorama, non permanente, sia esposto a situazioni imprevedibili legate alla fauna locale.

Il contesto della gara

La 12 Ore di Bathurst si è svolta sul celebre circuito di Mt.

Panorama, noto per la sua conformazione tecnica e per la presenza di canguri lungo il tracciato. L’anno precedente, Rossi e Marciello avevano ottenuto il secondo posto, in coppia con Charles Weerts. Quest’anno, il podio è stato nuovamente centrato, confermando la competitività del Team WRT e della BMW M4 GT3 EVO.

Un incidente e la conclusione della gara

La gara è stata caratterizzata da un incidente significativo: Christopher Mies, al volante di una Ford Mustang GT3, ha urtato un canguro a oltre 250 km/h sulla Conrod Straight, provocando l’intervento della safety car. Nonostante l’impatto violento, Mies è rimasto illeso. La vittoria è andata all’equipaggio del Mercedes numero 888, composto da Maro Engel, Grenier e Martin. Il team di Rossi ha perso posizioni nel finale a causa dell’ultimo periodo di safety car.