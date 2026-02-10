Firenze si prepara ad accogliere la capolista Imoco Conegliano, impegnata in Toscana nella ventiquattresima giornata della Serie A1 femminile. Martedì sera, al PalaBigMat, le Pantere scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare tre punti e assicurarsi matematicamente il primo posto in classifica con due turni di anticipo.

La sfida

L’incontro, in programma martedì 10 febbraio alle ore 19.00 al PalaBigMat, apre l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 femminile. La capolista arriva in Toscana dopo una convincente vittoria contro Scandicci, mentre Firenze, reduce dal successo per 3-1 su Busto Arsizio, punta a muovere la classifica in chiave playoff.

Le protagoniste in campo

Tra le fila di Conegliano spiccano nomi di rilievo come Isabelle Haak, Joanna Wolosz, Gabi, Zhu Ting, Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Dall’altra parte, Firenze può contare su Jolien Knollema, Alice Tanase e Nausica Acciarri, pronte a dare battaglia per ostacolare la corsa delle Pantere.

Contesto e classifica della Serie A1

La regular season si avvia verso la conclusione, con tre giornate ancora da disputare. Conegliano ha l’occasione di chiudere il campionato regolare con due turni di anticipo, consolidando il primato. Firenze, invece, è in piena lotta per un posto nei playoff e cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato importante.

La capolista ha dimostrato finora grande solidità e ambizione, mentre Il Bisonte ha mostrato segnali di crescita, come dimostra il recente successo contro Busto Arsizio. La posta in palio è alta: per Conegliano la possibilità di festeggiare il primato, per Firenze la chance di rilanciare le proprie ambizioni.