La Igor Gorgonzola Novara ospita la Numia Vero Volley Milano in un incontro cruciale per la decima giornata di ritorno della Serie A1 femminile. La partita, in programma oggi al Pala Igor alle 16.00, mette di fronte la quinta e la terza forza del campionato, in una sfida che si preannuncia decisiva per definire le posizioni di vertice in vista dei playoff.

Il contesto della classifica

Prima dell’inizio di questa giornata, la classifica vedeva Conegliano al comando con sessanta punti, seguita da Scandicci (cinquantasei), Milano (cinquantadue), Chieri (quarantotto) e Novara (quarantasei).

La competizione per assicurarsi il fattore campo nei playoff è quindi particolarmente accesa tra queste cinque squadre.

Il momento delle due formazioni

Novara arriva a questo appuntamento forte di una recente e netta vittoria in Champions League. La squadra allenata da Lorenzo Bernardi ha infatti superato il Benfica con un perentorio 3-0, chiudendo il proprio girone al secondo posto e garantendosi l'accesso agli ottavi di finale, dove affronterà Scandicci. In ambito nazionale, nell'ultima giornata di campionato, Novara ha conquistato un successo convincente in quattro set contro Vallefoglia.

Anche Milano proviene da un impegno europeo. Nell'ultima partita della fase a gironi di Champions League, le atlete guidate da Stefano Lavarini hanno ceduto al tie-break contro le turche dell'Eczacibasi, terminando il raggruppamento al secondo posto e qualificandosi per gli ottavi.

Nel campionato italiano, nell'ultimo turno disputato, Egonu e compagne hanno ottenuto una vittoria schiacciante per 3-0 contro Firenze.

L’importanza strategica dell’incontro

La partita odierna riveste un’importanza strategica notevole per la classifica della regular season. Un successo da parte di Novara le consentirebbe di accorciare ulteriormente le distanze dalle posizioni di testa, mentre una vittoria di Milano servirebbe a consolidare il suo attuale piazzamento tra le prime tre posizioni. L’incontro promette quindi grande equilibrio e spettacolo, con entrambe le compagini determinate a conquistare un risultato fondamentale per le proprie ambizioni.

Dati aggiornati sulla competizione

I dati ufficiali della Lega Pallavolo Serie A Femminile, aggiornati all’undicesima giornata, posizionano Milano al terzo posto con quarantatré punti, mentre Novara occupa la quinta piazza con trentanove punti. Questa situazione conferma la strettezza della competizione e sottolinea ulteriormente il valore del match odierno per le rispettive traiettorie in vista dei playoff.