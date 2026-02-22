Warner Bros. Discovery ha registrato a Milano-Cortina 2026 un numero di spettatori sulle proprie piattaforme più che raddoppiato rispetto a Parigi 2024, con le ore viste quintuplicate. A comunicarlo è stato l'amministratore delegato per il Sud Europa, Alessandro Araimo, intervenendo a Casa Italia a Milano insieme al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

Performance record sulle piattaforme digitali

Il confronto con i Giochi di Parigi 2024 evidenzia una crescita significativa: gli spettatori sulle piattaforme sono più che raddoppiati e le ore viste sono quintuplicate, a testimonianza di un traffico digitale di gran lunga superiore.

Prospettive future e missione emotiva

Araimo ha sottolineato: "Finito un viaggio, ne comincia un altro, perché saremo impegnati nelle prossime tre edizioni olimpiche – si parte verso Los Angeles 2028, poi nel 2030 sulle Alpi Francesi e a Brisbane 2032. Da quando produciamo i Giochi, il nostro obiettivo è quello di dare sempre più visibilità a Italia Team fra un'edizione e l'altra."

Ha aggiunto: "Per noi lo sport è emozione. Per questo siamo maniacalmente orientati a trasmettere tutte queste emozioni agli spettatori, passando il filtro dello schermo per entrare direttamente nel cuore. È la nostra missione."

Il ruolo di Eurosport secondo il Coni

Luciano Buonfiglio ha espresso apprezzamento per il servizio offerto da Eurosport: "Senza di voi, come avremmo potuto far sapere agli italiani la bravura dei nostri atleti?

Ci congratuliamo con Eurosport per il servizio che avete fornito allo sport e ai suoi valori." Ha aggiunto che le medaglie servono "a incrementare il numero dei praticanti e a far capire la forza dello sport in tutte le realtà sociali e industriali. Insieme ci prepariamo a nuove sfide e percorsi per far diventare sempre più protagonista l'Italia nel mondo. In questo, il vostro servizio è fondamentale."

Crescita della fruizione digitale a Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026 ha segnato un aumento significativo della fruizione digitale sulle piattaforme Warner Bros. Discovery rispetto alle precedenti edizioni invernali. Il numero di abbonati in streaming che hanno seguito i Giochi ha superato quello di Pechino 2022 in appena tre giorni, rendendo questa l'edizione invernale con la migliore performance streaming mai registrata sui servizi WBD (HBO Max e discovery+). La visione lineare in televisione è rimasta solida, con una crescita in molti dei principali mercati europei.