Gli Spurs di San Antonio hanno travolto i Los Angeles Lakers con un netto 136-108, grazie alla prestazione dominante di Victor Wembanyama. Il giovane talento francese ha eguagliato il suo record stagionale con 40 punti, aggiungendo 12 rimbalzi, due palle rubate e una stoppata in soli 26 minuti di gioco. Wembanyama ha realizzato 13 tiri su 20, mostrando un dominio fin dall’inizio e contribuendo in modo decisivo al successo della sua squadra.

Un primo tempo da record

La prima metà di gara è stata eccezionale per il giocatore francese, che ha messo a segno 37 punti prima dell’intervallo.

I Lakers, presentatisi in campo con una formazione fortemente ridotta, non hanno mai trovato una risposta efficace, subendo un parziale di 84-55.

Contesto e assenze decisive

La squadra di Los Angeles ha dovuto fare i conti con numerose assenze: Luka Doncic ha saltato la terza partita consecutiva per uno stiramento al bicipite femorale, LeBron James ha osservato il secondo turno di riposo per curare l’artrite a un piede, mentre Austin Reaves e Marcus Smart erano anch’essi indisponibili. Questa combinazione tra la forma straordinaria di Wembanyama e le numerose defezioni tra i Lakers ha determinato un divario incolmabile già nella prima metà della partita.

La prestazione di Wembanyama

La prestazione di Wembanyama è stata definita “mostruosa”.

Ha segnato 17 punti consecutivi nel primo quarto, raggiungendo quota 25 in soli otto minuti, superando il bottino dell'intera formazione iniziale dei Lakers in quel periodo. Il primo tempo ha rappresentato un record stagionale NBA e la miglior prestazione di un giocatore degli Spurs nel ventunesimo secolo. Al termine della gara, Wembanyama ha chiuso con 40 punti e 12 rimbalzi, confermando il suo impatto straordinario in questa stagione.