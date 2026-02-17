Combinata nordica, Yamamoto guida dopo il salto: Lamparter e Oftebro inseguono. Il giapponese in testa dopo il trampolino grande, italiani lontani dalla zona medaglie. Oggi, martedì 17 febbraio, a Predazzo e Tesero, si è disputata la prova individuale di combinata nordica su trampolino grande e 10 chilometri di fondo, valida per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il salto mattutino, il giapponese Ryōta Yamamoto è balzato al comando della gara, seguito dall’austriaco Johannes Lamparter e dal norvegese Jens Luraas Oftebro. Gli azzurri Aaron Kostner, Samuel Costa e Alessandro Pittin occupano posizioni di rincalzo.

Chi guida e chi insegue

Al termine del segmento di salto, Ryōta Yamamoto ha totalizzato 150 punti, conquistando la prima posizione e guadagnando un vantaggio di otto secondi su Johannes Lamparter, leader della Coppa del Mondo. Andreas Skoglund, della Norvegia, è terzo a sedici secondi, mentre Jens Luraas Oftebro, oro nella prova su trampolino normale, è quinto a ventidue secondi dal giapponese.

Gli azzurri in difficoltà

Gli italiani non sono riusciti a inserirsi nella lotta per le medaglie: Aaron Kostner è ventisettesimo, Samuel Costa ventottesimo e Alessandro Pittin trentunesimo, con distacchi rispettivamente di due minuti e trentasette secondi, due minuti e cinquantasei secondi e tre minuti e undici secondi dal leader Yamamoto.

Contesto e prospettive

La prova odierna segue quella su trampolino normale, in cui Jens Luraas Oftebro ha conquistato l’oro, confermando la sua forza nella combinata nordica. Johannes Lamparter, pur non avendo ancora vinto oggi, resta uno dei favoriti grazie alla sua esperienza e al rendimento costante in Coppa del Mondo. La gara si concluderà con la prova di fondo, che potrebbe ribaltare le posizioni in classifica: Yamamoto parte con un vantaggio, ma Lamparter e Oftebro hanno dimostrato di saper rimontare nei 10 chilometri di fondo.