Flavio Cobolli ha conquistato il torneo ATP 500 di Acapulco, imponendosi in finale sullo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 7‑6(4) 6‑4. L'incontro, durato due ore e nove minuti, si è svolto sul cemento dell’Arena GNP Seguros in Messico.

Il 23enne romano, attualmente numero venti del ranking mondiale, ha ottenuto così il terzo titolo ATP in carriera, aggiungendosi a quelli vinti lo scorso anno a Budapest (ATP 250) e ad Amburgo (ATP 500). Su quattro finali disputate, questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua ascesa.

Grazie a questo successo, Cobolli salirà al numero quindici del mondo, stabilendo il suo nuovo best ranking.

La partita decisiva

Il match è stato caratterizzato da un grande equilibrio fin dalle prime battute. Cobolli ha avuto l'opportunità di chiudere il primo set sul 5‑4, ma Tiafoe ha saputo resistere, portando il parziale al tie‑break. L'italiano si è aggiudicato la frazione per 7‑4. Nel secondo set, Cobolli è riuscito a strappare il servizio nel quinto gioco, subendo poi il controbreak nell'ottavo. La sua reazione è stata tuttavia pronta: ha riconquistato il servizio nel momento decisivo, chiudendo l'incontro nel decimo game.

Le parole del vincitore

Durante la cerimonia di premiazione, Cobolli ha espresso la sua gioia: “Da bambino sognavo questo momento.

Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto”.

Ha aggiunto: “Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice”.

Contesto e prospettive

Il successo di Cobolli segna il primo trofeo italiano in singolare nella stagione ATP 2026, confermando la sua costante crescita.

Il torneo, con un montepremi di 2.469.450 dollari, si è svolto ad Acapulco tra il 23 e il 28 febbraio.

Con questa affermazione, Cobolli entra nel ristretto gruppo di giocatori nati dopo il 2000 ad aver vinto titoli ATP 500 su più superfici, unendosi a nomi come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils. Inoltre, è il più giovane vincitore ad Acapulco dai tempi di Dominic Thiem, che trionfò a ventidue anni.

Un successo storico

Cobolli è il primo italiano a vincere il torneo di Acapulco nella sua storia, giunta alla trentatreesima edizione. Il torneo si è disputato su cemento outdoor all’Arena GNP Seguros dal 23 al 28 febbraio 2026.

Questo successo proietta Cobolli al numero quindici del ranking ATP, rendendolo il terzo italiano in top 15 insieme a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Si posiziona inoltre come l’ottavo italiano più alto in classifica nell’era Open.