Pedro Acosta ha siglato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio del Brasile di MotoGP, svoltasi sul circuito Ayrton Senna di Goiânia. Il pilota della KTM ha fermato il cronometro sull’1’26”688, dimostrando ottimo feeling con la pista brasiliana. Alle sue spalle si è piazzato Jack Miller, staccato di soli 87 millesimi. La terza posizione è stata conquistata da Marco Bezzecchi, che ha chiuso con un ritardo di 230 millesimi dalla vetta.

Classifica ravvicinata e i protagonisti

La sessione ha subito mostrato una classifica estremamente ravvicinata, con distacchi minimi tra i piloti di punta.

Marc Márquez ha chiuso quarto, a 287 millesimi da Acosta. A seguire, Franco Morbidelli ha ottenuto il quinto posto (+0,482), mentre Maverick Viñales si è classificato sesto (+0,818). La settima piazza è andata a Jorge Martin (+0,858), seguito da Fermin Aldeguer (+0,888). Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, ha registrato il nono tempo (+0,891), precedendo Alex Márquez, decimo (+0,977). Fuori dalla top-10, Enea Bastianini si è piazzato undicesimo, davanti a Fabio Di Giannantonio.

Il ritorno in Brasile e le condizioni del tracciato

Il Gran Premio del Brasile segna il ritorno della MotoGP nel paese sudamericano dopo oltre vent’anni, con il circuito di Goiânia come teatro dell'evento.

Le condizioni iniziali del tracciato hanno rappresentato una sfida significativa. Intense piogge notturne avevano reso l’asfalto insidioso. Nonostante ciò, gli organizzatori sono riusciti a ripristinare le condizioni della pista in tempo utile, permettendo lo svolgimento della FP1. La sessione ha subito un ritardo di un’ora rispetto al programma previsto, proprio a causa della necessità di riqualificare l’asfalto, un intervento cruciale per la sicurezza dei piloti.

Riepilogo dei tempi e delle prestazioni

La sessione di prove libere ha confermato le eccellenti prestazioni di Pedro Acosta, con il suo tempo di 1’26”688 che si è imposto come riferimento. Jack Miller ha dimostrato grande competitività, seguendo Acosta con un distacco minimo di soli 87 millesimi.

La lotta per le posizioni di vertice è stata evidente fin dai primi giri, con Marco Bezzecchi che ha consolidato la terza posizione. Marc Márquez ha continuato a mostrare un passo promettente, chiudendo quarto, mentre Franco Morbidelli e Maverick Viñales hanno completato la prima metà della top-10. Jorge Martin, Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia e Alex Márquez hanno completato la lista dei dieci piloti più veloci, tutti racchiusi in meno di un secondo, evidenziando l'equilibrio e l'alta competitività di questa prima sessione del GP del Brasile.