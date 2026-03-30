Pedro Acosta ha conquistato il terzo posto nel Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa del Mondiale MotoGP 2026, svoltosi sul circuito del COTA ad Austin, Texas. Il giovane pilota spagnolo ha espresso grande soddisfazione per il risultato, definendolo un 'podio importante'. La gara è stata vinta da Marco Bezzecchi, con Jorge Martin al secondo posto, e Acosta ha tagliato il traguardo a soli 4,4 secondi dal leader, consolidando una prestazione di rilievo.

Nonostante le difficoltà incontrate durante il weekend, inclusa una caduta nella mattinata che ha compromesso le condizioni della sua moto, Acosta ha saputo gestire la corsa con determinazione.

Ha voluto mettere in luce i significativi progressi compiuti dal team KTM, che ha profuso un impegno notevole nel migliorare le prestazioni del mezzo, in particolare la velocità. «A livello di velocità ho sofferto meno del previsto», ha dichiarato Acosta, aggiungendo: «Il team ha lavorato tantissimo in questa direzione e ha trovato qualche contromossa per darmi modo di resistere nei confronti di Aprilia e Ducati. Anche a livello di gomma le cose sono andate meglio rispetto all’anno scorso. Le gestisco meglio».

Classifica e protagonisti del Gran Premio

La vittoria finale del Gran Premio degli Stati Uniti è stata conquistata da Marco Bezzecchi, che si è affermato come uno dei nuovi protagonisti di questa stagione MotoGP.

Al secondo posto si è classificato Jorge Martin, mentre Pedro Acosta ha consolidato il terzo gradino del podio. La top ten ha visto Fabio Di Giannantonio in quarta posizione, seguito da Marc Marquez al quinto e da Enea Bastianini, compagno di marca di Acosta, al sesto posto. Hanno completato la classifica dei primi dieci Alex Marquez, Raul Fernandez, Luca Marini e Francesco Bagnaia.

Acosta ha inoltre evidenziato l'importanza di avere un compagno di marca competitivo come Enea Bastianini, la cui presenza è fondamentale per una migliore comprensione della moto e per stimolare il miglioramento delle prestazioni complessive del team. Questa sinergia interna contribuisce a spingere l'intero progetto KTM verso traguardi sempre più ambiziosi.

Bezzecchi e le prospettive del campionato

La vittoria di Marco Bezzecchi ad Austin lo ha consacrato come un nuovo dominatore all'interno della griglia MotoGP, a riprova della sua costante crescita e della grande competitività della sua scuderia. Questo successo invia un segnale forte al campionato, che si preannuncia ora con una lotta ancora più serrata tra i principali contendenti al titolo. La notevole prestazione di Pedro Acosta, insieme ai tangibili progressi della KTM, suggerisce che la stagione sarà caratterizzata da numerose sfide e colpi di scena, mantenendo alta l'attenzione degli appassionati.