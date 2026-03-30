La Vero Volley Milano ha conquistato l'accesso alla finale scudetto del campionato di volley femminile, superando la Savino Del Bene Scandicci per 3-1 nella decisiva gara-4. L'incontro, disputato all'Allianz Cloud, ha visto la formazione meneghina chiudere la serie di semifinale con una prova di grande carattere e qualità, assicurandosi la possibilità di contendersi il titolo nazionale contro Conegliano.

Il match si è sviluppato attraverso parziali combattuti: 28-26, 19-25, 25-21 e 25-22. Protagonista indiscussa è stata una straordinaria Paola Egonu, autrice di ben 35 punti e premiata come migliore giocatrice in campo.

Sotto la regia di Francesca Bosio, il collettivo milanese ha potuto contare anche sulle ottime prestazioni delle schiacciatrici Khalia Lanier (15 punti) e Rebecca Piva (12 punti). Fondamentale il contributo della centrale Anna Danesi, che ha messo a segno 11 punti e ben 7 muri vincenti, affiancata da Hena Kurtagic con 5 punti, a conferma della solidità del reparto.

Il cammino di Milano e la risposta di Scandicci

Sul fronte opposto, la Savino Del Bene Scandicci ha cercato di replicare con Ekaterina Antropova (26 punti) e Avery Skinner (17 punti). Tuttavia, il contributo delle seconde schiacciatrici è risultato meno incisivo: Caterina Bosetti ha chiuso con 4 punti e Sarah Franklin con 2. Linda Nwakalor ha comunque offerto una prova solida con 10 punti e 5 muri.

Nonostante l'impegno, la formazione toscana non è riuscita a prolungare la serie, lasciando a Milano l'opportunità di giocarsi il titolo per la quarta volta nella sua storia. Le precedenti finali, tutte contro Conegliano, si sono concluse con una sconfitta nel 2022, 2023 e 2025.

Il percorso di Milano in questa semifinale è iniziato con una vittoria per 3-0 in trasferta, espugnando il campo di Scandicci in gara-1. In quell'occasione, la squadra guidata da Stefano Lavarini aveva dimostrato notevole solidità, ribaltando il fattore campo. Anche in quella gara, Paola Egonu e Khalia Lanier erano state determinanti, con Anna Danesi che si era distinta per l'efficacia a muro. Questo cammino ha evidenziato la crescita del gruppo e la sua capacità di gestire i momenti cruciali.

Verso la finale scudetto: la sfida con Conegliano

Ora, per la Vero Volley Milano, si prospetta la sfida più attesa: la finale scudetto contro l'Imoco Volley Conegliano, formazione che ha già avuto la meglio sulle meneghine nelle ultime tre edizioni del campionato. La squadra milanese affronta questo appuntamento con rinnovato entusiasmo e consapevolezza delle proprie forze, potendo contare su una Paola Egonu in grande spolvero e su un collettivo che ha saputo esprimere eccellenti qualità sia in attacco che a muro.

La finale metterà in palio il prestigioso tricolore e rappresenta per Milano una nuova e significativa occasione di rivincita. L'obiettivo è interrompere l'egemonia delle "Pantere" di Conegliano e conquistare finalmente il titolo nazionale.

La serie di semifinale ha messo in luce la profondità del roster milanese e la sua resilienza nei momenti di difficoltà, caratteristiche che si riveleranno cruciali nella lotta per lo scudetto. L'attesa è palpabile, con Milano determinata a giocarsi ogni carta contro una delle compagini più forti del panorama nazionale del volley femminile.