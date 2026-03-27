Il ciclista italiano Matteo Malucelli ha iniziato il 2026 con risultati di rilievo, confermandosi protagonista nelle prime competizioni stagionali. Il suo ottimo momento di forma è stato coronato da una vittoria di tappa all’AlUla Tour, superando in volata Jonathan Milan, uno degli sprinter più quotati. Questo successo evidenzia la sua costante crescita.

La quarta tappa dell’AlUla Tour, lunga 173 chilometri e prevalentemente pianeggiante, è stata influenzata da forti venti contrari. Un tentativo di fuga iniziale con sedici corridori, tra cui Mathis Le Berre, è stato neutralizzato a circa 56 chilometri dall’arrivo, preparando il terreno per un finale per velocisti.

Nel tratto conclusivo, Milan ha lanciato la volata con anticipo, ma Malucelli, abile a restare nella sua scia, lo ha superato negli ultimi metri, tagliando il traguardo per primo. Frits Biesterbos ha completato il podio.

Le ambizioni di Malucelli: il Giro d’Italia

In un’intervista esclusiva, Matteo Malucelli ha espresso piena soddisfazione per la vittoria e per la progressione personale mostrata. “Sto attraversando un buon momento di forma e sono contento dei risultati ottenuti finora”, ha dichiarato il corridore, che ha già collezionato piazzamenti all’UAE Tour. Guardando ai suoi obiettivi futuri, Malucelli ha indicato la partecipazione al Giro d’Italia come traguardo principale, ambendo a conquistare una vittoria di tappa nella corsa di casa, qualora ricevesse la convocazione.

Il successo e la classifica generale

La vittoria all’AlUla Tour rappresenta il diciottesimo successo in carriera per Matteo Malucelli. La tappa ha visto una gestione tattica attenta, con Tudor Pro Cycling a difesa della maglia di leader di Yannis Voisard. Nonostante un’accelerazione di Pascal Ackermann, l’errore di Milan nel lanciare la volata troppo presto ha permesso a Malucelli di imporsi con un’azione perfettamente cronometrata. Con una sola tappa ancora da disputare, Yannis Voisard mantiene la testa della classifica generale, in vista dell’ultima impegnativa frazione di montagna verso Skyviews of Harrat Uwayrid.