Un annuncio inatteso scuote il mondo della pallacanestro italiana: la Virtus Bologna ha ufficializzato l'esonero di Dusko Ivanovic dal ruolo di capo allenatore della prima squadra. La notizia, che arriva quasi a sorpresa, segue la netta sconfitta subita al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano in Eurolega. Sebbene questo pesante ko non abbia avuto un impatto diretto sulle sorti della stagione europea delle Vu Nere, le quali avevano già visto sfumare da diverse settimane le residue chance di accedere ai play-in della massima competizione continentale, esso si inserisce in un più ampio trend negativo.

Questo periodo di flessione era recentemente sfociato anche in campionato, con la pessima battuta d'arresto registrata domenica scorsa sul campo di Reggio Emilia.

Ivanovic, che ha guidato la Virtus Bologna per quasi un anno e mezzo, precisamente dal 5 dicembre 2024, lascia la squadra in una posizione di assoluta leadership. Attualmente, la formazione bianconera occupa la prima posizione nella classifica di Serie A, vantando un solido bilancio di diciotto vittorie e quattro sconfitte sotto la sua gestione. La Virtus si trova, di fatto, in pole position per conquistare la testa di serie numero uno in vista dei prossimi playoff scudetto. Contestualmente all'allontanamento dell'esperto tecnico montenegrino, anche l'assistente coach Nenad Trajkovic conclude la sua esperienza professionale a Bologna.

Nenad Jakovljevic assume la guida tecnica

La società emiliana ha già provveduto a individuare il successore per la panchina: sarà Nenad Jakovljevic a prendere le redini della squadra. Jakovljevic, già presente nello staff tecnico della Virtus con il ruolo di assistente, è stato promosso a capo allenatore. Sarà coadiuvato in questo nuovo incarico da Daniele Parente e Cristian Fedrigo. Resta ora da comprendere se questa nomina rappresenterà soltanto una soluzione provvisoria, limitata alle prossime settimane, o se il suo mandato si protrarrà almeno fino al termine della stagione corrente.

Il bilancio della gestione Ivanovic e le prospettive future

Il percorso di Dusko Ivanovic alla Virtus Bologna, iniziato il 5 dicembre 2024, è stato caratterizzato da importanti successi.

Sotto la sua guida, la squadra ha conquistato il campionato italiano nella stagione 2024-25, riportando il club ai vertici della pallacanestro nazionale. Il suo esonero, ufficializzato il 27 marzo 2026, chiude dunque un ciclo significativo che ha visto la Virtus tornare protagonista sia in Italia che in Europa, nonostante le recenti difficoltà che hanno condotto a questa drastica decisione.

Nonostante il repentino cambio alla guida tecnica, la Virtus Bologna mantiene intatte le proprie ambizioni elevate per il prosieguo della stagione. L'obiettivo primario della società rimane quello di confermare la propria leadership in Serie A e di prepararsi nel migliore dei modi per i playoff scudetto, puntando con determinazione a un ruolo da assoluta protagonista nella lotta per il titolo nazionale.