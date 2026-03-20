Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha presentato l’America’s Cup 2027 a Napoli. L'evento, inclusivo e di vasta portata, coinvolgerà territori da Caivano a Bagnoli, catalizzando sviluppo sociale e urbano.

Al Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano, per l’iniziativa “Sport benessere sociale” (US ACLI), Nepi Molineris ha evidenziato l'impegno del Governo (Giorgia Meloni) nel promuovere lo sport quale strumento di cambiamento sociale. La competizione velica coinvolgerà territori, scuole, università e periferie, da Caivano, dove lo sport ha già trasformato la vita comunitaria grazie a visione istituzionale e impegno governativo, offrendo speranza e futuro ai giovani.

Bagnoli: Modello di Rigenerazione Urbana

Il modello Caivano è replicabile per la riqualificazione di Bagnoli. “Stiamo assistendo a una grande operazione di bonifica e rigenerazione urbana che restituirà un territorio straordinario alla città, trasformandolo in uno spazio aperto, inclusivo e sostenibile”, ha dichiarato. L’evento sportivo sarà un grande acceleratore di sviluppo, generando opportunità occupazionali e sociali.

Coordinamento Istituzionale per la Crescita

Il progetto coinvolge numerose istituzioni: Governo (tramite il Ministro per lo Sport e i Giovani), Sport e Salute, Comune di Napoli, Invitalia, organizzazione America’s Cup e Regione Campania. L’obiettivo è rendere la competizione più antica al mondo un appuntamento indimenticabile e un modello da emulare, volano di crescita per l’Italia.

America's Cup a Napoli: Trasformazione di Bagnoli

Napoli ospiterà la 38ª America’s Cup Louis Vuitton (primavera/estate 2027). L'evento mira a trasformare l’area di Bagnoli in un centro nevralgico. Il piano include infrastrutture temporanee (basi operative team, fan village, aree interattive, spazi commerciali), inserite in un progetto di rigenerazione urbana e risanamento ambientale.