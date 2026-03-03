Andrea Adamo, ventiduenne di Erice (Trapani), si appresta a compiere il grande salto nella classe regina del Mondiale Motocross. Dopo cinque stagioni in MX2, il pilota siciliano farà il suo debutto in MXGP nel 2026, un anno prima del limite d’età previsto per la categoria cadetta.

Il passaggio arriva dopo un percorso di crescita costante: campione del mondo MX2 nel 2023 e terzo classificato nel 2025, Adamo arriva in MXGP con un curriculum di rilievo e l’ambizione di farsi notare fin da rookie.

Un anno da rookie: obiettivi e incognite

Il salto di categoria comporta inevitabili incognite, a cominciare dal gap di esperienza rispetto ai piloti più affermati.

Per questo motivo, l’obiettivo realistico per Adamo è quello di crescere gradualmente, avvicinandosi tappa dopo tappa ai migliori. Replicare i risultati del giovane fenomeno belga Lucas Coenen nel 2025 è considerato impensabile, ma il sogno del trapanese è quello di entrare più volte nella top tre, sia nelle manche di qualifica sia nelle gare vere e proprie.

Il conto alla rovescia verso il GP inaugurale

Il debutto ufficiale è ormai imminente: il conto alla rovescia verso il Gran Premio inaugurale in Argentina è agli sgoccioli. L’adattamento alla nuova categoria sarà cruciale, e il rendimento di Adamo sarà osservato con grande curiosità da addetti ai lavori e appassionati.

Il pilota arriva in MXGP con un bagaglio tecnico e mentale solido, ma dovrà dimostrare di saper affrontare la pressione e le sfide di una categoria estremamente competitiva.

Preparazione e prospettive per il 2026

Andrea Adamo ha già iniziato i test invernali con la KTM 450 SX‑F e ha firmato un contratto pluriennale con il team Red Bull KTM Factory Racing. Nel 2025 ha chiuso la stagione in MX2 al terzo posto, con dodici podi e quattro vittorie, restando in lotta per il titolo fino alla penultima gara. Il suo debutto in MXGP è previsto dopo alcune gare di preparazione, con il primo Gran Premio fissato per il 22 febbraio 2026.