La nazionale italiana di sollevamento pesi si prepara a scendere in pedana ai Campionati Europei assoluti 2026, in programma a Batumi, in Georgia, dal 19 al 26 aprile. Dalle entry list preliminari emerge la presenza di quattordici atleti azzurri, con in evidenza i nomi di Sergio Massidda e Nino Pizzolato.

Gli atleti italiani in gara

Tra gli uomini risultano iscritti Sergio Massidda (65 kg), Oscar Reyes Martinez (79 kg), Nino Pizzolato (88 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg), Lorenzo Tarquini (94 kg) e Simone Karol Abati (110 kg). Nel settore femminile, invece, figurano Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e Sara Dal Bò (86 kg).

Significato della partecipazione azzurra

Questa partecipazione rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di avvicinamento alle qualificazioni olimpiche per Los Angeles 2028. La rassegna continentale assoluta sarà un banco di prova importante per gli atleti italiani, in particolare per chi, come Massidda e Pizzolato, è atteso a conferme di rilievo.

Il contesto della competizione

Le entry list preliminari sono state pubblicate in anticipo rispetto all’inizio della manifestazione, offrendo un primo quadro della squadra italiana che affronterà la competizione a Batumi. La presenza di atleti di alto profilo come Massidda e Pizzolato conferma le ambizioni della Federazione nel panorama europeo.

Inoltre, il contesto di questa partecipazione si inserisce in un quadriennio olimpico segnato dall’introduzione di nuove categorie di peso, che hanno richiesto una fase di adattamento per gli atleti e lo staff tecnico. La rassegna europea sarà dunque un momento chiave per testare la competitività della squadra italiana in vista dei prossimi obiettivi internazionali.