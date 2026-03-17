L'italo-cubano Andy Diaz si prepara a difendere il suo titolo mondiale indoor nel salto triplo ai prossimi Campionati Mondiali di atletica leggera, in programma a Toruń. L'atleta punta a bissare il successo ottenuto un anno fa a Nanchino, dopo una stagione invernale 2025 che lo ha visto dominare la scena con salti impressionanti di 17.71 e 17.80 metri, che gli valsero sia il titolo europeo che quello mondiale. Tuttavia, la sua estate è stata segnata da una fastidiosa pubalgia, che ne ha condizionato la preparazione e il rendimento ai Mondiali outdoor di Tokyo, dove si classificò sesto.

Le condizioni fisiche di Diaz rappresentano un'incognita in vista della rassegna polacca. Nella sua unica uscita ufficiale recente, ha conquistato l'argento agli Assoluti di Ancona con un salto di 16.90 metri al primo tentativo, fermandosi dopo appena due prove. Nonostante questa cautela, Diaz rimane uno dei principali candidati al podio, sebbene la concorrenza si preannunci agguerrita.

I principali contendenti per il titolo mondiale

Tra i rivali più accreditati spicca l'azzurro Andrea Dallavalle, fresco campione nazionale indoor con 16.99 metri e reduce da un prestigioso argento mondiale outdoor a Tokyo 2025. In quell'occasione, Dallavalle realizzò un salto di 17.64 metri, venendo superato solo all'ultimo tentativo dal portoghese Pedro Pablo Pichardo.

Proprio Pichardo, già protagonista nelle grandi manifestazioni internazionali, sarà uno degli avversari più temuti sulla pedana di Toruń.

Il parterre dei pretendenti alle medaglie include anche l'algerino Yasser Mohammed Triki, che detiene la miglior prestazione stagionale con 17.35 metri. Si aggiungono i cubani Andy Hechavarria e Lázaro Martínez, il francese Jonathan Serèmes, recente vincitore del titolo NCAA in Arkansas con 17.25 metri, e il giamaicano Jordan Scott.

Toruń: la sede dei Mondiali indoor 2026

La ventunesima edizione dei Campionati Mondiali indoor di atletica leggera si terrà dal 20 al 22 marzo 2026 presso l'Arena Kujawsko-Pomorska di Toruń, in Polonia. Sarà la seconda volta che il paese ospita l'evento, dopo l'edizione del 2014 a Sopot.

La manifestazione vedrà la partecipazione di 674 atleti provenienti da 118 federazioni, con un programma articolato su tre giorni, tra sessioni mattutine e serali. Toruń, già sede degli Europei indoor 2021, si conferma così un centro di riferimento per l'atletica internazionale.

L'assegnazione del titolo mondiale a Toruń è avvenuta il 22 marzo 2023, per decisione del Consiglio della World Athletics, consolidando il ruolo della città polacca come punto di riferimento per le grandi manifestazioni indoor. Gli occhi degli appassionati saranno puntati sulla pedana del salto triplo, dove Andy Diaz cercherà di scrivere un'altra pagina importante della sua carriera, sfidando una concorrenza di altissimo livello.