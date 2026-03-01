Francesco Fortunato ha stabilito il nuovo record del mondo nei 5.000 metri di marcia indoor, fermando il cronometro a 17’54”48. La prestazione è avvenuta al PalaCasali di Ancona, durante la seconda giornata dei campionati italiani assoluti indoor. L’atleta pugliese ha espresso grande soddisfazione per il risultato, raggiunto nonostante una preparazione condizionata da una recente influenza.

Il contesto e la gara

La performance di Fortunato giunge a un anno di distanza da un precedente tentativo, quando aveva registrato un tempo di 17’55”65. Quel primato, tuttavia, non era stato omologato per una formalità legata ai giudici.

Quest’anno, il record è stato ufficialmente riconosciuto. Fortunato ha commentato: “Dopo la disavventura del 2025, per la beffa del record non omologato a causa di una formalità legata ai giudici, pensavo di meritarlo. Ero qui per riprovarci, consapevole che la condizione non fosse la stessa, anche a causa di una brutta influenza che a gennaio ha ritardato la preparazione. Ma non ho mollato e ci tengo a ringraziare in primis me stesso e il mio nuovo allenatore Luca Zenti.”

Prossimi obiettivi

Fortunato ha già definito il suo prossimo impegno agonistico: l’esordio nella mezza maratona di marcia ai Mondiali a squadre di Brasilia, in programma il 12 aprile. “Ora posso concentrarmi sulla mezza maratona di marcia e farò l’esordio ai Mondiali a squadre di Brasilia il 12 aprile”, ha dichiarato l’atleta.

Altri risultati della giornata

La competizione ha registrato anche altri risultati di rilievo. Sofia Fiorini ha migliorato il record italiano U23 dei 3.000 m marcia indoor con 12’12”41, superando il precedente primato di Anna Rita Sidoti del 1991 (12’25”54). Serena Di Fabio ha stabilito il record italiano U20 con 12’31”40, mentre Antonella Palmisano ha conquistato il titolo italiano con 11’56”74. Nel salto in lungo femminile, Larissa Iapichino ha raggiunto 6,78 m. Nel salto con l’asta maschile, Simone Bertelli ha ottenuto 5,63 m. I 1.500 m hanno visto vittorie tattiche per Federico Riva e Ludovica Cavalli. La giornata finale ad Ancona vedrà protagonisti Zaynab Dosso, Andy Diaz e Andrea Dallavalle.

Il contesto internazionale

Il nuovo record di Fortunato migliora di quasi tredici secondi il precedente record mondiale non ratificato, detenuto da Mikhail Shchennikov con 18’07”08 dal 1995. La prestazione è ora soggetta alla procedura di ratifica da parte dell’organismo internazionale. Fortunato ha commentato: “I’m satisfied with myself. I came here to try again and I didn’t give up. After the disappointment last year, I felt this was a record I deserved.” European Athletics ha evidenziato come Fortunato fosse già sceso sotto i 18 minuti sullo stesso tracciato l’anno precedente, sebbene senza omologazione, confermando la sua crescita e determinazione.