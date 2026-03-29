La Gand-Wevelgem si conferma come una delle classiche ciclistiche più prestigiose e attese nel panorama internazionale. Questa storica corsa di un giorno, profondamente radicata nella tradizione delle Fiandre, occupa un posto di rilievo nel calendario primaverile. La sua fama deriva non solo dalla lunga storia, ma anche da un percorso estremamente impegnativo che attira regolarmente i migliori velocisti e gli specialisti delle corse del Nord, pronti a sfidarsi su ogni tratto di strada.

Storia e caratteristiche della corsa

Fondata nel 1934, la Gand-Wevelgem ha rapidamente guadagnato prestigio, diventando un appuntamento irrinunciabile nel panorama ciclistico belga e internazionale.

Il suo percorso tradizionale, che si snoda attraverso le suggestive campagne delle Fiandre Occidentali, è un mix sapientemente bilanciato di sfide. Include ampi tratti pianeggianti, dove il vento può giocare un ruolo cruciale, e i temuti settori di pavé, che mettono a dura prova la resistenza dei corridori e la robustezza delle biciclette. A ciò si aggiungono le celebri salite, tra cui spicca il leggendario Kemmelberg, un punto chiave dove spesso si decidono le sorti della gara. Un altro elemento distintivo è la variabilità delle condizioni meteorologiche: pioggia, vento forte o persino neve possono trasformare la corsa in una vera e propria epopea, influenzando in modo significativo le strategie e l'esito finale.

Il fascino delle classiche del Nord

La Gand-Wevelgem si colloca con merito nel ricco e affascinante panorama delle classiche del Nord, un gruppo di gare che include icone del ciclismo come la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Queste competizioni non sono solo eventi sportivi, ma veri e propri banchi di prova che definiscono le carriere dei ciclisti, offrendo l'opportunità di lasciare un segno indelebile nella storia di questo sport. La corsa belga, in particolare, è altamente apprezzata per la sua peculiare capacità di esaltare diverse tipologie di atleti. Il suo tracciato vario e selettivo la rende ideale sia per i velocisti puri, che cercano la gloria nello sprint finale, sia per i corridori più resistenti, capaci di affrontare le difficoltà del percorso e di emergere nelle fasi cruciali della gara. Questa dualità la rende un evento unico e imprevedibile, capace di regalare sempre grandi emozioni.