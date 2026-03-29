Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria dominante nel Gran Premio del Giappone, la terza prova del Mondiale di Formula 1, disputata sul celebre circuito di Suzuka. Il giovane pilota italiano ha saputo capitalizzare l'ingresso di una safety car a metà gara, un momento cruciale che gli ha permesso di prendere il comando e distanziare nettamente i suoi avversari. Nonostante una partenza complessa, Antonelli si è imposto con quasi quattordici secondi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre un determinato Charles Leclerc ha completato il podio.

La rimonta vincente e la leadership nel Mondiale

Dopo un avvio di gara tutt'altro che semplice, che lo aveva visto scivolare al sesto posto già alla prima curva, Antonelli ha dimostrato una straordinaria capacità di recupero. Ha iniziato una rimonta impressionante, superando piloti esperti come Hamilton e Russell, fino a raggiungere la testa della corsa al ventesimo giro. L'incidente che ha coinvolto Oliver Bearman ha provocato l'ingresso della safety car, un evento che si è rivelato propizio per Antonelli. Quest'ultimo ha sfruttato l'opportunità per effettuare il suo pit stop, montando gomme dure e riuscendo a mantenere la leadership. Una volta che la gara è ripartita, Antonelli ha saputo allungare il passo, guidando una Mercedes che, a giudicare dalla sua performance, sembrava essere stata “costruita su misura” per esaltare le sue qualità.

Al traguardo, l'emozione era palpabile nel suo team radio: “Wow, che macchina che ho!”. Con questa prestazione eccezionale, Antonelli è diventato il primo pilota italiano a vincere due gare consecutive dal lontano 1952, quando l'impresa riuscì ad Alberto Ascari.

Classifiche aggiornate e le prime dichiarazioni

Grazie a questa significativa vittoria, Andrea Kimi Antonelli si posiziona ora in testa alla classifica piloti del Mondiale, con un totale di 72 punti. Il suo vantaggio è di nove lunghezze su George Russell, che segue con 63 punti, mentre Charles Leclerc si attesta a 49. Più indietro, Lewis Hamilton conta 41 punti, Lando Norris 25 e Oscar Piastri 21. Anche nella classifica costruttori, la Mercedes consolida la sua leadership con 135 punti, mantenendo un distacco consistente dalla Ferrari, seconda con 90 punti, e dalla McLaren, che occupa la terza posizione con 46 punti.

Nonostante l'entusiasmo per il successo, Antonelli ha mantenuto un approccio cauto nelle sue prime dichiarazioni post-gara: «È troppo presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta».

Il talento emergente e il futuro in Formula 1

La straordinaria performance di Antonelli a Suzuka non fa che confermare la sua rapidissima ascesa nel panorama della Formula 1. A soli 19 anni, il pilota ha già messo a segno due pole position e due vittorie consecutive, dimostrando una maturità sorprendente e una capacità di gestione della gara degna di un veterano. La monoposto Mercedes W17, in particolare, sembra aver trovato un equilibrio ideale per esaltare al meglio le sue innate qualità, proiettando Antonelli come uno dei protagonisti più attesi e promettenti di questa stagione.