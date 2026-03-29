Il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Formula 1, conquistando il Gran Premio del Giappone sul leggendario circuito di Suzuka. Questa vittoria rappresenta il suo secondo successo consecutivo e lo proietta, a soli 19 anni, in testa alla classifica del Campionato Mondiale. Al volante della sua Mercedes, Antonelli ha trasformato una pole position in una prestazione dominante, tagliando il traguardo davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc, consolidando la sua posizione di leader emergente nel panorama automobilistico internazionale.

Una gara di rimonta e strategia vincente

La partenza del Gran Premio di Suzuka non è stata priva di difficoltà per Antonelli. Dalla pole position, ha commesso un errore alla prima curva che lo ha fatto scivolare al sesto posto, superato da piloti esperti come Piastri, Norris, Russell, Leclerc e Hamilton. Nonostante l'iniziale battuta d'arresto, il pilota italiano ha dimostrato grande lucidità e determinazione. Un momento cruciale della gara è stato l'ingresso della safety car, resosi necessario a seguito dell'incidente di Oliver Bearman, che ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro le barriere, fortunatamente senza conseguenze gravi. Antonelli ha saputo sfruttare al meglio questa fase di neutralizzazione, rientrando ai box al momento opportuno per montare le gomme hard, una scelta strategica che gli ha permesso di ripartire in testa.

Da quel momento in poi, ha imposto un ritmo inarrestabile, costruendo un vantaggio di quasi quattordici secondi sul secondo classificato, dimostrando una maturità e una velocità eccezionali.

Record e la leadership più giovane di sempre

Con questo trionfo, Andrea Kimi Antonelli non solo rafforza la sua posizione nel campionato, ma stabilisce anche un nuovo record: è il più giovane pilota di sempre a guidare la classifica mondiale di Formula 1. Attualmente, detiene 72 punti, con un margine di nove lunghezze sul suo compagno di squadra, George Russell. La gioia per la vittoria è stata palpabile, con Antonelli che ha esclamato al team radio dopo il traguardo: “Wow, che macchina che ho!”. Nonostante il successo, il giovane pilota ha già individuato un'area di miglioramento, sottolineando l'importanza di lavorare sulle partenze, che ha definito un "punto debole" su cui concentrarsi per le prossime gare.

Questo risultato storico lo rende inoltre il primo pilota italiano a vincere due gare consecutive in Formula 1 dai tempi del leggendario Alberto Ascari nel lontano 1952, un paragone che sottolinea la portata delle sue recenti imprese. La scuderia Mercedes, grazie alle prestazioni di Antonelli e Russell, ha confermato la sua netta superiorità tecnica in questa stagione, posizionandosi saldamente al vertice della classifica costruttori.

Dettagli della vittoria e prospettive future

Antonelli ha tagliato il traguardo con un margine di circa 13,7 secondi su Oscar Piastri, con Charles Leclerc che ha conquistato il terzo posto e George Russell il quarto. L'incidente di Bearman, che ha portato all'intervento della safety car, è stato un momento chiave della corsa.

Lo stesso Antonelli ha riconosciuto di essere stato "un po’ fortunato" per il tempismo con cui la gara è stata neutralizzata, un fattore che ha giocato a suo favore. Tuttavia, ha anche evidenziato la straordinaria capacità della Mercedes di interpretare e ottimizzare le nuove regolazioni tecniche della stagione, caratterizzate da un delicato bilanciamento tra motore a combustione e batteria elettrica, elementi che hanno contribuito in modo determinante alle recenti vittorie. Nonostante l'entusiasmo per la leadership mondiale, il 19enne italiano mantiene i piedi per terra, affermando: “È troppo presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta”, una dichiarazione che riflette la sua concentrazione e ambizione per il futuro.