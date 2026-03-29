Il Țiriac Open, l'ATP 250 di Bucarest, torna a essere un appuntamento di rilievo nel calendario tennistico internazionale con la sua ventiquattresima edizione, in programma dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Sulla terra battuta della capitale rumena, l'attenzione è puntata su due tennisti italiani, Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli, in cerca di riscatto in un torneo strategicamente posizionato tra le tappe di Miami e Montecarlo.

Matteo Arnaldi, nonostante sia uscito dai primi cento del ranking mondiale, arriva a Bucarest con sensazioni positive dopo Miami.

Il suo esordio lo vedrà opposto a un qualificato e, in caso di successo, affronterà Gabriel Diallo, il canadese testa di serie numero uno del torneo. Arnaldi è determinato a dimostrare il proprio valore su una superficie che ha visto trionfare grandi nomi del tennis.

Maestrelli e la sfida con van de Zandschulp

Per Francesco Maestrelli, il percorso nel tabellone principale si preannuncia impegnativo. Dopo aver raggiunto il secondo turno agli Australian Open e la finale al Challenger di Tenerife, l'azzurro affronterà al primo turno l'olandese Botic van de Zandschulp. Quest'ultimo è riconosciuto per la sua solida preparazione. Maestrelli ha comunque mostrato una costante crescita, anche grazie alle qualificazioni di Indian Wells.

Il torneo, al Centrul Național de Tenis di Bucarest, prevede un tabellone di ventotto singolaristi e sedici coppie di doppio. Le condizioni meteorologiche stanno già influenzando il programma: i due turni di qualificazione si disputeranno in una singola giornata, con la partecipazione anche di Stefano Travaglia. Gli incontri del primo turno inizieranno solo di martedì, a causa del fitto calendario e delle previsioni meteo sfavorevoli.

Una tradizione tennistica consolidata

L'ATP di Bucarest vanta una lunga tradizione, con campioni come Goran Ivanisevic e Thomas Muster nell'albo d'oro. Un appuntamento di rilievo per gli specialisti della terra battuta. Assente il detentore del titolo, Flavio Cobolli, che ha scelto di non partecipare.

La capitale rumena si prepara, quindi, a vivere una settimana di grande tennis, con l'attenzione focalizzata sui protagonisti del tabellone e sulle possibili sorprese che la terra rossa è solita riservare. Per Arnaldi e Maestrelli, l'occasione è propizia per lasciare un segno significativo in un torneo che coniuga una ricca tradizione con l'attuale competitività internazionale.