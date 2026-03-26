Il giovane pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ha condiviso le sue riflessioni a Suzuka in vista del prossimo Gran Premio del Giappone. La recente vittoria ottenuta in Cina ha rappresentato per lui un momento cruciale, infondendogli una rinnovata consapevolezza delle proprie capacità e del potenziale che può esprimere in pista. "La vittoria nel GP della Cina mi ha conferito una maggiore consapevolezza del mio potenziale, di ciò che sono in grado di raggiungere", ha dichiarato Antonelli, sottolineando però l'intenzione di mantenere inalterato il suo approccio: «In termini di approccio, desidero conservare lo stesso metodo, poiché finora si è dimostrato efficace».

Antonelli ha inoltre espresso il suo parere riguardo la lunga interruzione che seguirà il Gran Premio del Giappone, dovuta alla cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita. «Non è mai ottimale affrontare una pausa, soprattutto quando si gode di un tale slancio positivo», ha osservato il pilota. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di trovare un lato positivo in questa situazione: «È fondamentale cogliere l'aspetto favorevole, ovvero disporre di tempo prezioso per riflettere e analizzare con cura le aree su cui è necessario lavorare per un ulteriore miglioramento».

La stagione dominante della Mercedes

Finora, la scuderia Mercedes ha dimostrato una netta superiorità in questa stagione, conquistando due doppiette nelle prime gare disputate.

Andrea Kimi Antonelli e il suo compagno di squadra George Russell si sono alternati sul gradino più alto e sul secondo posto del podio, evidenziando la forza del team. Il Gran Premio del Giappone si configura dunque come un'importante occasione per la scuderia di Stoccarda per confermare ulteriormente questa supremazia e consolidare la propria posizione di vertice.

La vittoria di Antonelli: un successo che fa storia

La memorabile vittoria in Cina, conquistata da Andrea Kimi Antonelli a Shanghai, ha segnato un traguardo significativo. Non solo è stata la prima in carriera per il talentuoso pilota italiano, ma ha anche rappresentato il primo successo per un italiano in Formula 1 dopo vent'anni, dall'ultima affermazione di Giancarlo Fisichella nel lontano 2006.

Partito dalla pole position, Antonelli ha dominato la gara con autorità, precedendo al traguardo il compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton, quest'ultimo su Ferrari. Al momento del taglio del traguardo, l'emozione è stata palpabile, con il giovane pilota che si è sciolto in lacrime di gioia.

Questo trionfo ha permesso ad Antonelli di entrare nella storia anche per altri record: è diventato il più giovane poleman di sempre e il secondo più giovane vincitore di un Gran Premio, un primato detenuto da Max Verstappen. La sua vittoria non solo ha costituito un momento storico per l'Italia nel mondo della Formula 1, ma ha anche ribadito con forza la competitività e la solidità della Mercedes in questo promettente avvio di stagione.