I Boston Celtics hanno interrotto la straordinaria serie di dodici vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder, imponendosi con un convincente 119-109 al TD Garden. Nella stessa serata, i Los Angeles Lakers hanno ritrovato il successo grazie a una prestazione magistrale di Luka Doncic, che ha trascinato la squadra alla vittoria per 137-130 contro gli Indiana Pacers.

Boston ferma la corsa dei Thunder

I Boston Celtics hanno messo fine al dominio dei campioni in carica, gli Oklahoma City Thunder, con una vittoria autoritaria per 119-109. Il protagonista indiscusso del match è stato Jaylen Brown, autore di ben 31 punti.

Nonostante i 33 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander, la sua prestazione non è stata sufficiente a evitare la sconfitta per i Thunder, che vedono così interrotta la loro impressionante striscia di dodici successi consecutivi. Questo risultato segna un momento chiave nella Eastern Conference.

Doncic trascina i Lakers alla vittoria

A Los Angeles, i Lakers hanno celebrato una vittoria fondamentale, spinti da un eccezionale Luka Doncic. Il fuoriclasse sloveno ha messo a segno 43 punti contro gli Indiana Pacers, registrando la sua quattordicesima partita stagionale con almeno quaranta punti. Un contributo significativo è arrivato anche da LeBron James, che ha chiuso la serata con 23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, consolidando ulteriormente la posizione dei Lakers al terzo posto nella Western Conference.

Gli altri protagonisti della notte NBA

La notte NBA ha visto anche altre sfide avvincenti. Victor Wembanyama ha guidato i San Antonio Spurs a una netta vittoria per 123-98 sui Memphis Grizzlies, con una prestazione da 19 punti, 15 rimbalzi e 3 assist. A Denver, Nikola Jokic ha firmato una tripla doppia straordinaria con 23 punti, 21 rimbalzi e 19 assist, mentre Jamal Murray ha brillato con 53 punti nel successo dei Nuggets per 142-135 contro i Dallas Mavericks. Infine, i Minnesota Timberwolves hanno completato una rimonta entusiasmante, superando Houston per 110-108 ai supplementari.

Implicazioni e scenari futuri

Il successo dei Celtics contro i Thunder assume un significato particolare nella Eastern Conference, non solo per aver interrotto una serie vincente notevole, ma anche per aver rilanciato con forza le ambizioni di Boston in vista dei prossimi playoff.

Parallelamente, la prestazione di Doncic ribadisce il suo ruolo di leader indiscusso per i Lakers, dimostrando la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali della stagione. Questi risultati delineano scenari interessanti per le rispettive conference.