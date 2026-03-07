Andrea Kimi Antonelli ha conquistato un eccellente secondo posto in griglia nel Gran Premio d’Australia, manifestando profonda gratitudine per l’impegno dei meccanici del team Mercedes.

La rimonta dopo un incidente

Durante la terza sessione di prove libere, Antonelli ha subito un incidente in uscita dalla curva 2, che ha causato danni significativi alla sua monoposto. “Questa mattina ho commesso un errore che ha avuto conseguenze molto serie. Tuttavia, i meccanici della Mercedes sono i veri eroi di oggi per aver ripristinato la vettura in condizioni ottimali”, ha commentato il pilota bolognese, intervistato da Sky Sport.

Nonostante la pressione, Antonelli ha affrontato le qualifiche con grande determinazione: “In qualifica ero un po’ teso, ma alla fine è andata benissimo”. Il risultato è stato un secondo tempo, che lo posiziona al fianco del compagno di squadra George Russell in griglia.

Sorprese e prospettive per la gara

Antonelli ha evidenziato la sua sorpresa per il divario prestazionale rispetto agli avversari: “Non ci aspettavamo questo distacco dagli altri – ha aggiunto – sapevamo che in qualifica il nostro motore turbo ci avrebbe dato un vantaggio. Anche in termini di passo gara, la macchina si dimostra molto competitiva”.

Il lavoro del team per la prima fila

I meccanici Mercedes hanno lavorato intensamente per riparare la vettura di Antonelli dopo l’incidente nelle libere, permettendogli di prendere parte alle qualifiche e di ottenere un risultato di prestigio. La pole position è stata conquistata da George Russell, con Antonelli subito dietro, grazie anche all’efficace intervento del team tecnico.