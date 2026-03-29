Armand Duplantis, l'indiscusso fuoriclasse del salto con l'asta e detentore di numerosi record mondiali, si appresta a stupire il pubblico non solo per le sue prodezze atletiche, ma anche in una veste inedita: quella di compositore. Il campione svedese, già medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato infatti incaricato di scrivere l'inno ufficiale degli Ultimate Championship, la nuova e attesissima competizione internazionale organizzata da World Athletics che riunirà l'élite dell'atletica mondiale.

L'evento, che si terrà dall'11 al 13 settembre a Budapest, promette tre giornate intense di sport di altissimo livello, arricchite da un'esperienza spettacolare e innovativa.

La scelta di Duplantis, noto per la sua profonda passione per la musica, mira a creare un legame unico tra la manifestazione e la sua identità sonora. L'inno accompagnerà ogni fase della competizione, dalle trasmissioni televisive all'atmosfera vibrante all'interno dello stadio, contribuendo a rendere l'esperienza indimenticabile per atleti e spettatori.

Armand Duplantis: un talento che va oltre la pedana

Soprannominato affettuosamente "Mondo", Duplantis ha sempre coltivato il suo amore per la musica parallelamente alla sua straordinaria carriera sportiva. Nel febbraio 2025 ha debuttato con il suo primo singolo, "Bop", che ha rapidamente scalato le classifiche svedesi. Più recentemente, ha incantato il pubblico televisivo con l'esecuzione dal vivo di "Feelin' Myself", brano che ha fatto da colonna sonora al suo ultimo record mondiale stabilito a Uppsala.

La sua musica ha già superato i cinque milioni di ascolti su Spotify, testimoniando una popolarità che trascende i confini dell'atletica e lo consacra come figura di spicco anche nel panorama musicale.

Il coinvolgimento di Duplantis nella composizione dell'inno evidenzia la visione innovativa degli organizzatori degli Ultimate Championship, che mirano a fondere armoniosamente sport e intrattenimento. La manifestazione si distingue per l'assenza di contingenti nazionali, concentrandosi esclusivamente sulla partecipazione dei migliori atleti del mondo, inclusi campioni olimpici, vincitori della Diamond League e i protagonisti più brillanti della stagione.

Ultimate Championship: il futuro dell'atletica leggera

Gli Ultimate Championship si propongono di ridefinire il calendario dell'atletica leggera, istituendo una sfida biennale per determinare i "migliori tra i migliori" a livello globale. La posta in gioco è alta: i vincitori di ogni disciplina si aggiudicheranno un prestigioso premio di 150.000 dollari. L'inno firmato da Duplantis sarà un elemento centrale di questa nuova era, scandendo i momenti salienti dell'evento e amplificando l'emozione per il pubblico presente a Budapest e per i milioni di telespettatori in tutto il mondo.

La già illustre carriera di Duplantis, costellata di successi e primati, si arricchisce così di un'ulteriore, stimolante sfida creativa. Questa iniziativa conferma la sua straordinaria versatilità e la sua capacità di brillare non solo come atleta d'eccezione, ma anche come artista di talento nel panorama musicale internazionale.