Dario Puppo, noto giornalista e telecronista di Eurosport, ha offerto la sua analisi sull'eccezionale momento di Jannik Sinner e sul suo prossimo impegno a Montecarlo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, focalizzandosi sulla straordinaria performance dell'azzurro a Miami.

Il trionfo del Sunshine Double senza set persi

Puppo ha evidenziato il valore storico del Sunshine Double, l'impresa compiuta da Sinner vincendo consecutivamente i Masters 1000 di Indian Wells e Miami senza cedere un singolo set.

"Per Sinner un torneo di grandissimo livello, penso superiore come qualità rispetto a Indian Wells. Lehecka si è rivelato superiore a quanto mi aspettassi… Ho visto in questo torneo un Sinner migliore rispetto ad Indian Wells", ha affermato il telecronista. Ha poi aggiunto: "Io pensavo finisse 6‑2, 6‑2, non mi aspettavo proprio un Lehecka così… Michelsen, Zverev e Lehecka hanno giocato per me la loro miglior partita della carriera contro Sinner, ma l’italiano è superiore".

Il giornalista ha inoltre sottolineato come Sinner stia ridefinendo le dinamiche delle partite al meglio dei tre set, grazie alla sua impressionante continuità e solidità in campo. "L’aleatorietà delle partite 2 set su 3 è evidente… Sinner sta cambiando le logiche delle partite 2 su 3… Indian Wells e Miami", ha precisato Puppo, rimarcando l'impatto del tennista altoatesino sul circuito.

Un servizio paragonabile ai grandi e la serenità per Montecarlo

Un aspetto su cui Puppo ha posto particolare enfasi è il servizio di Sinner, descrivendolo come una "materia" da accostare a quella di leggende come Roger Federer e Pete Sampras. "Bisogna shakerare e mettere insieme i servizi di Borg e Sampras. Perché ormai il servizio di Sinner è un’altra cosa, un’altra materia. Gli avversari che devono fronteggiare uno che ha fatto 23 punti su 23 con la prima…", ha commentato, esprimendo il suo stupore per l'efficacia del colpo dell'azzurro.

Riguardo al fitto calendario e alla partecipazione al prossimo torneo di Montecarlo, Puppo ha minimizzato ogni preoccupazione. "Io Sinner non l’ho visto per niente come se fosse un giocatore tirato.

Era molto rilassato, tranquillissimo. Non capisco dove sia questo problema. Lui prenderà il suo aereo per tornare oggi a casa. Anche in una eventuale sconfitta prematura a Montecarlo ci sarebbe del positivo… Fin qui ha giocato solo 4 tornei da inizio stagione e siamo a fine marzo", ha dichiarato, suggerendo che l'azzurro sia in ottima forma e senza affanni.

L'obiettivo a breve termine per Sinner, secondo Puppo, è chiaro: "Nel breve, è tornare n.1 del mondo. Sa che vincendo a Montecarlo tornerebbe n.1… Per me fare il Sunshine Double senza perdere un set è una pietra miliare… Questa cosa è paragonabile solo a come gestivano il servizio Federer e Sampras… Per come serve e risponde Sinner, io sono sbalordito: è clamoroso… L’obiettivo per Sinner e Alcaraz è ancor di più il Roland Garros".

I record storici del Sunshine Double

La conquista del Sunshine Double, ovvero la vittoria consecutiva nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami nella medesima stagione, rappresenta un'impresa eccezionale nel panorama del tennis maschile. Jannik Sinner è diventato l'ottavo giocatore a riuscirci e il primo nella storia a farlo senza perdere un set, estendendo la sua striscia vincente a livello Masters 1000 a 34 set consecutivi. Inoltre, è il terzo uomo, dopo Roger Federer e Novak Djokovic, a vincere tre Masters 1000 di fila, e il più giovane ad aver completato tutti i Big Titles su superfici rapide. Questi risultati attestano la portata storica e il livello straordinario del suo attuale rendimento nel circuito.