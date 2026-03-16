Jannik Sinner ha significativamente ridotto il distacco da Carlos Alcaraz nella classifica mondiale ATP. Questo risultato è stato reso possibile dalla recente vittoria ottenuta da Sinner sul cemento di Indian Wells. Nonostante il tennista spagnolo mantenga la leadership del ranking, il suo vantaggio si è notevolmente assottigliato rispetto all’aggiornamento precedente. L’uscita di scena di Alcaraz in semifinale e il successo dell’atleta italiano in California hanno determinato una diminuzione di 1.000 punti nel divario tra i due contendenti.

Attualmente, Alcaraz conserva un margine di 2.150 punti su Sinner.

Il primo vanta 13.550 punti, mentre l’azzurro segue a quota 11.400. La situazione si fa particolarmente interessante in vista del prossimo Masters 1000 di Miami, dove entrambi avranno la concreta possibilità di incrementare il proprio bottino.

Prospettive per il Masters 1000 di Miami

A differenza di quanto accaduto a Indian Wells, Alcaraz non dovrà difendere un elevato numero di punti a Miami. Nel 2025, infatti, fu eliminato al secondo turno, il che comporta per lui una perdita di soli 10 punti. Questo scenario offre allo spagnolo l’opportunità di guadagnare punti preziosi qualora dovesse avanzare nei turni successivi del torneo.

Per Sinner, invece, la situazione è ancora più favorevole. A causa della sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol” che lo aveva escluso dal Sunshine Double e da altri tornei “1000” l’anno precedente, il tennista italiano parte da zero punti da difendere.

Di conseguenza, ogni risultato positivo ottenuto a Miami si tradurrà in un incremento netto del suo punteggio in classifica.

Punti in palio e possibili scenari

In palio a Miami ci sono 1.000 punti. Sinner può potenzialmente acquisire l’intero bottino, mentre Alcaraz potrebbe incassare al massimo 990 punti. Se entrambi dovessero raggiungere la finale, l’italiano potrebbe guadagnare 360 punti sullo spagnolo (considerando i 350 punti di differenza più i 10 della scadenza di Alcaraz). Un’eventuale vittoria di Sinner, unita a un’uscita anticipata di Alcaraz, amplierebbe ulteriormente il gap recuperato dall’azzurro.

Il recente successo di Sinner a Indian Wells, ottenuto in una finale combattuta, conferma la crescita del tennista italiano.

Egli ha saputo reagire alle difficoltà degli ultimi mesi e consolidare la propria posizione ai vertici del tennis mondiale. Come sottolineato dallo stesso Sinner: “Confido in quello che sto facendo. È questione di lavoro, di perfezionare cose e di rispettare i periodi. Tutto arriverà”.

Il duello tra Sinner e Alcaraz si preannuncia quindi ancora più acceso. Il Masters 1000 di Miami è pronto a offrire nuovi spunti e possibili ribaltoni nella corsa al vertice del ranking ATP.