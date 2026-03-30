L'edizione 2026 di Attraverso le Fiandre si conferma appuntamento cruciale nella settimana che precede il Giro delle Fiandre. La corsa, all'ottantesima edizione, si terrà mercoledì 1 aprile, con partenza da Roeselare e arrivo a Waregem, su un percorso di 184,5 chilometri.

Le diciotto formazioni WorldTour si sfideranno per succedere nell'albo d'oro a Neilson Powless, vincitore della passata edizione. Il corridore statunitense si impose con un'azione decisiva nel finale, sorprendendo il trio Van Aert, Benoot e Jorgenson.

Il tracciato, snodandosi tra le strade delle Fiandre, presenta numerosi tratti in salita e settori di pavé, rendendo la gara aperta a molteplici soluzioni tattiche.

Il profilo altimetrico sembra favorire i velocisti resistenti anche sulle asperità. Tra i principali candidati al successo figurano il danese Mads Pedersen, reduce da un buon rientro alla Milano-Sanremo e chiamato a confermare la sua condizione dopo un recente malanno, e il belga Wout van Aert. Tra i velocisti più attesi si annoverano anche Arnaud De Lie, Paul Magnier, Jasper Philipsen e Jonathan Milan, tutti nomi di spicco del ciclismo internazionale.

Il percorso rinnovato e le sue insidie

Il percorso di questa edizione presenta novità, con l'introduzione di due nuove salite e un totale di dodici asperità distribuite lungo i circa 185 chilometri nelle Fiandre. La partenza è fissata alle 11:55 da Roeselare, con arrivo a Waregem previsto intorno alle 16:05.

I corridori affronteranno salite storiche come Hellestraat, Volkegemberg, Berg Ten Houte, Knokteberg-Trieu, Hotond, Eikenberg e un doppio passaggio sul Nokereberg. Sette settori in pavé, tra cui Holleweg, Maria Borrestraat e Herlegemstraat, contribuiranno a rendere la gara ancora più selettiva.

La zona collinare vera e propria inizierà dopo circa 47 chilometri, con la prima ascesa di Hellestraat, seguita da una serie di salite e tratti in pavé che metteranno a dura prova il gruppo. Il circuito finale prevede doppi passaggi su alcune delle asperità più impegnative e sui settori in pavé, aumentando le possibilità di attacchi da lontano e rendendo la corsa imprevedibile fino agli ultimi chilometri.

Dove seguire l'evento: orari e piattaforme

La diretta televisiva dell'evento non è prevista. Sarà tuttavia possibile seguire la corsa in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per aggiornamenti costanti, sarà disponibile una diretta live testuale integrale. Il programma della giornata conferma la partenza ufficiale alle 11:55 e l'arrivo stimato intorno alle 16:05, con la gara che si snoderà tra Roeselare e Waregem, promettendo spettacolo e colpi di scena.

Attraverso le Fiandre si conferma un banco di prova cruciale per i grandi nomi del ciclismo internazionale in vista del Giro delle Fiandre. L'edizione 2026 si annuncia particolarmente combattuta, con un tracciato che favorisce sia i velocisti resistenti sia gli attaccanti pronti a sfruttare le difficoltà del percorso. Gli appassionati potranno seguire ogni fase della corsa grazie alle numerose opzioni di streaming disponibili, vivendo così tutte le emozioni di una delle classiche più amate del calendario.