Jannik Sinner ha aggiunto un altro prestigioso trofeo alla sua collezione, trionfando nel torneo di Miami e realizzando il celebre “Sunshine Double”. Questo successo segue la recente vittoria a Indian Wells, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale. In finale, l'azzurro ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka con un punteggio di 6-4 6-4, in una partita durata un'ora e 33 minuti.

Il match è stato caratterizzato da significative interruzioni dovute alla pioggia. Inizialmente programmata per le 15.00 ora locale, la finale ha preso il via con un'ora e mezza di ritardo.

Dopo soli 51 minuti di gioco, le condizioni meteorologiche avverse hanno nuovamente fermato l'incontro. Nonostante le difficoltà, Sinner ha mantenuto una straordinaria concentrazione, chiudendo la partita senza concedere alcun set all'avversario. La sua solidità è emersa chiaramente, in particolare nel riuscire a strappare due volte il servizio a Lehecka, che fino a quel momento non aveva mai perso il turno di battuta nel torneo.

Il trionfo e il "Sunshine Double"

Con la conquista di Miami, Sinner entra in un ristrettissimo gruppo di campioni capaci di vincere consecutivamente i due prestigiosi Masters 1000 americani. Prima di lui, solo sette uomini e cinque donne erano riusciti in questa impresa, annoverando leggende del calibro di Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Novak Djokovic e Roger Federer.

Questo risultato non solo rafforza la sua reputazione, ma consolida anche la sua posizione ai vertici del ranking mondiale.

La prestazione dell'azzurro è stata impreziosita da statistiche impressionanti: dieci ace, ventuno colpi vincenti e una percentuale del 92% di punti vinti con la prima di servizio. Il successo in Florida rappresenta il ventiseiesimo titolo in carriera per Sinner, un traguardo che ora condivide con Carlos Alcaraz. I due giovani talenti si contendono la vetta della classifica ATP, con un margine di 1.190 punti che li separa, alimentando una delle rivalità più avvincenti del circuito.

La corsa al vertice e le sfide superate

La stagione di Sinner è stata segnata da una notevole resilienza, dimostrata anche in seguito a una sospensione di tre mesi nel 2025, ridotta rispetto alla richiesta iniziale di due anni, a causa di un caso di positività al clostebol.

L'accordo raggiunto con l'Agenzia Mondiale Antidoping gli ha permesso di tornare in campo già a maggio. Da quel momento, Sinner ha saputo trasformare ogni ostacolo in opportunità, rispondendo ai successi di Alcaraz in Australia e Doha con la sua eccezionale doppietta americana. La capacità di Sinner di mantenere alta la concentrazione e di gestire la pressione in condizioni difficili, come quelle della finale di Miami con continui stop e ripartenze dovuti alla pioggia, conferma la sua straordinaria crescita e la sua ferrea determinazione a rimanere tra i migliori del mondo.