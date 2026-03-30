La settimana che porta alla centodiecesima edizione del Giro delle Fiandre è ufficialmente iniziata. La celebre corsa belga, seconda Classica Monumento della stagione, si disputerà domenica 5 aprile su un percorso di 278,2 chilometri, tra Antwerp e Oudenaarde. L'evento vedrà i protagonisti del ciclismo mondiale sfidarsi lungo i leggendari muri e tratti di pavé fiammingo, promettendo grande spettacolo.

Tra i favoriti spicca Tadej Pogacar, che punta alla terza vittoria nella prestigiosa Classica del Nord, dopo i successi del 2023 e del 2025. Lo sloveno mira a conquistare un'altra Monumento prima dei Grandi Giri.

A contendergli il successo sarà Mathieu Van der Poel. L'olandese, desideroso di riscattarsi dopo la delusione della Milano-Sanremo, è pronto a dare battaglia sulle impegnative strade fiamminghe per un duello intenso.

Programma e orari della corsa

Il programma prevede la partenza da Antwerp alle ore 10.00 e l'arrivo stimato a Oudenaarde intorno alle 16.00, al termine dei 278,2 chilometri. La corsa si preannuncia ricca di incertezza, con i migliori specialisti delle classiche pronti a sfidarsi su un tracciato impegnativo, ricco di insidie.

Dove seguire il Giro delle Fiandre 2026: la copertura streaming

Per gli appassionati italiani, non sarà disponibile una diretta televisiva in chiaro della Classica del Nord per l'edizione 2026.

Tuttavia, la gara potrà essere seguita in streaming. Il collegamento inizierà dalle ore 9.45 su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1 e DAZN, per una copertura completa. Sarà inoltre disponibile la diretta testuale integrale sull’app di OA Sport, che fornirà aggiornamenti costanti sull'andamento della competizione.

La mancanza di una diretta TV in chiaro è una novità. L'ampia copertura streaming garantirà agli appassionati di non perdere nessun momento della gara. Sarà così possibile vivere tutte le emozioni del Giro delle Fiandre 2026, seguendo i propri beniamini lungo i tratti più iconici e decisivi del percorso.