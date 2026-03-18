Il tennis italiano festeggia un nuovo importante traguardo al Miami Open: Mattia Bellucci ha brillantemente superato le qualificazioni, conquistando un meritato posto nel tabellone principale del prestigioso secondo Masters 1000 della stagione. Questo successo lo consacra come il settimo tennista azzurro a calcare i campi di Miami, un dato che sottolinea la crescente forza della rappresentanza italiana nel circuito internazionale.

Il 24enne di Busto Arsizio, attualmente posizionato al numero 77 della classifica ATP, ha dimostrato una notevole determinazione nel turno decisivo.

Ha affrontato lo statunitense Murphy Cassone, numero 256 del ranking mondiale, in un incontro combattuto e ricco di colpi di scena. Bellucci ha avuto la meglio con il punteggio finale di 3‑6, 7‑6, 6‑3, rimontando un set di svantaggio e mostrando grande freddezza nei momenti chiave del match.

L'urna del sorteggio ha riservato a Bellucci un debutto impegnativo nel main draw contro un altro atleta di casa, Alex Michelsen. Il 21enne statunitense, che occupa la 40ª posizione nel ranking mondiale, è un avversario di calibro e non nuovo a Bellucci. I due si sono già incrociati in passato, con Michelsen che ha prevalso nell'unico precedente confronto diretto, disputato a Washington nel 2024. Sarà un test significativo per l'italiano, un'opportunità per misurare i propri progressi e cercare la rivincita su un campo così importante.

La determinazione di Bellucci nelle qualificazioni

Il percorso di Mattia Bellucci attraverso le qualificazioni è stato un esempio di tenacia e resilienza. Dopo aver ceduto il primo set contro Cassone, il tennista italiano non si è perso d'animo, ma ha saputo trovare le energie e la concentrazione necessarie per ribaltare l'incontro. Il secondo set, in particolare, è stato un vero e proprio braccio di ferro, risolto solamente al tie-break, un momento di altissima tensione che Bellucci ha saputo gestire con maestria. La vittoria in questo parziale ha infuso nuova fiducia, permettendogli di dominare il terzo set e di assicurarsi l'accesso al tabellone principale del Miami Open, un risultato che premia il suo impegno e la sua crescita.

La pattuglia azzurra rafforza la sua presenza a Miami

L'ingresso di Mattia Bellucci nel tabellone principale consolida ulteriormente la già robusta presenza italiana al Miami Open. La sua qualificazione si aggiunge a quella di un nutrito gruppo di connazionali, confermando l'ottimo momento del tennis maschile italiano a livello internazionale. Tra gli altri atleti azzurri già ammessi al torneo figurano nomi di spicco come Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e il giovane Federico Cinà, quest'ultimo beneficiario di una wild card. La performance di Bellucci, che ha saputo emergere da un difficile percorso di qualificazioni, evidenzia la profondità e la qualità del movimento tennistico italiano, pronto a competere ai massimi livelli in uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP Masters 1000.