Francesco Maestrelli, ventitré anni di Pisa, ha conquistato l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, grazie a due vittorie decisive nelle qualificazioni.

Nel match d’esordio ha battuto il cileno Nicolás Jarry annullando cinque match‑point nel tie‑break decisivo. Nel turno finale ha superato l’argentino Thiago Agustin Tirante per 7‑6(5) 6‑4. Per il tennista toscano si tratta della prima partecipazione in assoluto al main draw di un ATP Masters 1000. Al primo turno affronterà l’australiano Rinky Hijikata, anch’egli qualificato e numero 117 del mondo, mai affrontato in carriera.

Una qualificazione conquistata con determinazione

Nel primo incontro Maestrelli ha dimostrato grande freddezza nei momenti decisivi, annullando cinque match‑point contro Jarry. Nel match successivo ha confermato la sua solidità, imponendosi con autorità su Tirante, terza testa di serie delle qualificazioni, con un doppio 7‑6(5) 6‑4 che ha evidenziato la sua crescita tecnica e mentale.

Un traguardo storico e le prospettive future

Questa qualificazione rappresenta un traguardo storico per Maestrelli: è la prima volta che accede al main draw di un Masters 1000. Il tabellone principale di Indian Wells offre al giovane pisano una vetrina prestigiosa e l’opportunità di proseguire il suo percorso di crescita nel circuito ATP.

Il percorso di Maestrelli nel torneo

Il tabellone principale del BNP Paribas Open si svolge presso l’Indian Wells Tennis Garden, in California, su campi in cemento. È il primo Masters 1000 della stagione ATP.