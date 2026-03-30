Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha commentato con chiarezza i duelli in pista tra i suoi piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ribadendo che la priorità assoluta rimane il risultato di squadra. Nelle prime battute del Mondiale di Formula 1 2026, la Scuderia Ferrari si è affermata come la seconda forza del campionato costruttori, accumulando novanta punti complessivi, seppur con un distacco significativo dai centotrentacinque punti della dominante Mercedes. Nonostante la posizione, i testa a testa interni tra il britannico e il monegasco hanno infiammato il pubblico e generato un certo brivido, seppur positivo, anche nel team principal stesso.

Interpellato dai media riguardo a questi intensi confronti, Vasseur non si è sottratto, affermando: “Finché portano al traguardo entrambe le macchine a fine gara, io sono felice di lasciarli correre…”. Ha poi aggiunto, sottolineando l’importanza della coesione: “Tra loro due c’è molto rispetto ed entrambi sanno bene che la squadra viene prima di ogni altra cosa. In pista stanno facendo tutto molto bene, dimostrando grande professionalità”.

Il contesto del campionato

La Ferrari, pur mantenendo la seconda posizione nel campionato costruttori, si trova a fronteggiare un netto divario dalla Mercedes, che ha palesato un dominio incontrastato sin dall'inizio della stagione 2026. I duelli tra Hamilton e Leclerc, se da un lato hanno offerto grande spettacolo e momenti di alta tensione agonistica, dall'altro hanno rafforzato la necessità, più volte ribadita da Vasseur, che l’unità del team e il rispetto reciproco tra i piloti siano elementi imprescindibili per poter proseguire con successo la stagione e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi.

Prossimi appuntamenti in calendario

Dopo una necessaria pausa forzata che ha caratterizzato il mese di aprile, il calendario della Formula 1 riprenderà con grande attesa. Il prossimo appuntamento vedrà le monoposto scendere in pista per il Gran Premio di Miami, che si terrà il 3 maggio negli Stati Uniti. Sarà particolarmente interessante osservare se i confronti diretti tra Hamilton e Leclerc continueranno a essere una costante delle gare, mantenendo un elevato livello di competitività interna senza tuttavia compromettere gli obiettivi collettivi di squadra.

La sfida alla Mercedes

Charles Leclerc ha espresso apertamente i suoi dubbi sulla reale possibilità di competere per il titolo Mondiale contro la Mercedes.

Il pilota monegasco ha evidenziato un netto vantaggio di passo della scuderia tedesca nelle prime prove e gare del 2026, ammettendo che, allo stato attuale, la lotta per il titolo sembra un traguardo difficile da raggiungere. Nonostante ciò, ha manifestato fiducia negli sviluppi tecnici che il team sta preparando e che dovrebbero essere introdotti nelle prossime tappe del campionato.

Anche Frederic Vasseur ha riconosciuto le difficoltà, spiegando che la Ferrari riesce a mantenere una certa vicinanza alla Mercedes solamente nei primissimi giri di gara, sfruttando un vantaggio in partenza spesso decisivo. Tuttavia, una volta che le vetture tedesche riescono a stabilire un gap di circa un secondo, diventa estremamente arduo per la Rossa mantenere il ritmo. Il distacco, infatti, tende a stabilizzarsi tra i quattro e i cinque decimi al giro, rendendo la rimonta un'impresa complessa.