Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo ritorno in campo a Indian Wells per il secondo turno del Masters 1000. L'atleta italiano affronterà Marton Fucsovics in un match inedito sul circuito ATP. Musetti, attualmente numero cinque del mondo, se la vedrà con il numero cinquantasei del ranking. L'incontro si disputerà sul campo 3, come secondo appuntamento della giornata dopo la sfida tra Walton e Tien, con inizio previsto intorno alle ore 20:00, ora italiana.

Il contesto del rientro dopo l’infortunio

Il tennista carrarino torna a competere dopo aver dovuto affrontare un infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open, durante l'incontro contro Novak Djokovic.

Musetti ha espresso il suo stato d'animo all'arrivo a Indian Wells: “Arrivo con un nuovo sorriso e tanta voglia di ritrovare il gran tennis che stavo giocando in Australia”. Ha aggiunto che non è stato semplice abbandonare un torneo di tale importanza e che ora avverte una forte motivazione per ripartire con slancio.

Dettagli del match e precedenti

Il confronto tra Musetti e Fucsovics rappresenta una prima assoluta sul circuito ATP. Il giocatore ungherese fa ritorno in California dopo la sua partecipazione nel 2023, quando era riuscito a raggiungere gli ottavi di finale. Lorenzo Musetti, invece, ha debuttato nel torneo beneficiando del bye riservato alle teste di serie. Finora, il suo miglior risultato a Indian Wells sono stati due terzi turni, spesso ottenuti in condizioni non ottimali.

Il tennista ha sottolineato di sentirsi fisicamente “molto bene” e “forse un po’ rigenerato”, pronto ad affrontare la competizione.

Programmazione e copertura televisiva

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (canale 204), in base alle esigenze di palinsesto. Sarà inoltre disponibile in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV. OA Sport garantirà la copertura testuale dell'incontro.

La preparazione mentale e fisica per il ritorno

Nei giorni precedenti al suo rientro, Musetti ha rivelato di aver dedicato molto tempo al lavoro sulla mentalità, con l'obiettivo di superare le difficoltà incontrate in Australia. Ha spiegato che “si può superare solo con una grande mentalità, ed è proprio su questo che sto cercando di lavorare”.

Per recuperare fisicamente e ritrovare ritmo e condizione in vista di Miami, ha scelto di saltare i tornei di Buenos Aires, Rio e Acapulco.

La reazione all’infortunio

Il ritiro contro Djokovic è stato un momento particolarmente doloroso per Musetti. Ha raccontato di aver avvertito “qualcosa di strano nella gamba destra” all'inizio del secondo set, ma di aver inizialmente proseguito l'incontro, sentendosi in ottima forma. Tuttavia, l'aumento progressivo del dolore ha reso impossibile continuare la partita. Musetti ha definito quel momento “davvero doloroso” e ha ammesso che “trovare la forza per tornare in campo richiede una mentalità di acciaio”.