Alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l'Italia ambisce a superare il bottino di medaglie ottenuto nell'edizione di Pechino 2022. Nel panorama dello sci alpino, due nomi emergono con particolare forza tra le principali speranze azzurre: Giacomo Bertagnolli e Renè De Silvestro.

Il contesto paralimpico italiano

Forte dei risultati conseguiti nelle edizioni passate, l'Italia si propone di consolidare la propria posizione tra le nazioni di riferimento nello sci alpino paralimpico. Bertagnolli e De Silvestro, atleti di punta già protagonisti in competizioni precedenti, si preparano a rappresentare il Paese sulle piste di Milano Cortina 2026.

Obiettivi e aspettative

La delegazione azzurra ha come obiettivo il superamento del risultato di Pechino 2022, dove furono conquistati due ori, tre argenti e due bronzi. Le aspettative sono elevate, in particolare nello sci alpino, disciplina in cui l'Italia vanta atleti di notevole esperienza e talento.

La partecipazione di Bertagnolli e De Silvestro tra i protagonisti attesi rappresenta un motivo di orgoglio e un faro di speranza per l'intero movimento paralimpico italiano, che guarda con fiducia alle imminenti gare di Milano Cortina 2026.