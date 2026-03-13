Daniil Medvedev ha commentato con franchezza l’episodio controverso avvenuto nei quarti di finale a Indian Wells contro Jack Draper: “Mi ha distratto, non ho barato”. Il russo ha spiegato che, dopo un gesto dell’avversario sul 5‑5 del secondo set, ha chiesto all’arbitro se fosse possibile ricorrere alla video review. “Ero un pochino distratto”, ha ammesso, aggiungendo: “Non sento nemmeno di aver barato o qualcosa del genere” e precisando di aver lasciato la decisione all’arbitro, accettando qualsiasi esito. L’episodio non ha compromesso il rapporto con Draper, con cui ha detto di avere “un ottimo rapporto” e di aver chiarito immediatamente la situazione sul campo.

La gestione del punto contro Draper

Il punto in questione si è verificato sul 5‑5 del secondo set. Draper ha manifestato sorpresa dopo una palla di Medvedev che ha sfiorato la linea. Nonostante Medvedev abbia proseguito lo scambio, ha successivamente richiesto all’arbitro la possibilità di una video review. L’arbitro ha acconsentito e ha assegnato il punto al russo, provocando le proteste di Draper. Medvedev ha chiarito la sua posizione: “Ho detto: okay, video review. E qualsiasi decisione avesse preso, l’avrei accettata. Lei ha deciso che il punto era per me, e io l’ho preso”.

Medvedev su Sinner e Alcaraz

Durante la conferenza stampa, Medvedev ha discusso del suo attuale stato di forma e delle sue prospettive nel torneo, attribuendo parte della sua ritrovata energia positiva al nuovo staff.

Ha poi identificato Carlos Alcaraz e Jannik Sinner come i suoi avversari più temibili al momento: “È l’avversario più duro che ci sia adesso, lui e Jannik. Forse si può discutere su chi sia il più duro dei due, ma resta un avversario durissimo. Se sarà lui, dovrò mostrare il mio livello assolutamente migliore e provare a batterlo”.

Il regolamento ATP e la reazione del pubblico

Il regolamento ATP prevede la possibilità per un giocatore di richiedere una video review in caso di “hindrance” (distrazione) causato da un gesto o un rumore dell’avversario, anche se lo scambio è già concluso. L’arbitro ha la facoltà di assegnare il punto o disporne la ripetizione. L’applicazione di questa norma è spesso fonte di discussione, specialmente quando il gesto appare minimo o involontario.

In questa circostanza, Medvedev ha accettato la decisione arbitrale, pur ammettendo un certo disagio personale.

La reazione del pubblico e degli appassionati si è divisa: alcuni hanno criticato Medvedev per aver sfruttato una sfumatura regolamentare, mentre altri hanno difeso la correttezza della procedura seguita. Draper, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento professionale, evitando di alimentare ulteriori tensioni.