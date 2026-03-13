Giacomo Bertagnolli, con la guida di Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d'oro nella combinata di sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina. La sua prestazione si è caratterizzata per determinazione e precisione, permettendo all'atleta di salire sul gradino più alto del podio e di rafforzare la posizione dell'Italia nel medagliere della manifestazione.

Successi azzurri e superamento del record di Pechino

La giornata è stata particolarmente positiva anche per altri atleti italiani. Federico Pelizzari, Chiara Mazzel e Renè De Silvestro hanno ottenuto la medaglia d'argento nelle rispettive discipline.

Questi risultati contribuiscono a un bilancio complessivo che supera già quello delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Gli azzurri, infatti, hanno ottenuto sette medaglie, superando l'edizione precedente, e si avvicinano al record storico di tredici podi, stabilito a Lillehammer nel 1994.

Il trionfo di Bertagnolli e la crescita del movimento paralimpico

La vittoria di Bertagnolli rappresenta un risultato di grande rilievo per lo sci alpino paralimpico italiano. L'atleta, già protagonista in passato, ha saputo confermare il proprio valore in una competizione di altissimo livello. Il suo successo, unito agli argenti di Pelizzari, Mazzel e De Silvestro, testimonia la solidità e la crescita del movimento paralimpico nazionale, che si sta distinguendo per qualità tecnica e spirito di squadra.

La presenza di più atleti italiani sul podio nella stessa giornata sottolinea la profondità della squadra e la capacità di affrontare con successo le diverse specialità dello sci alpino. Il percorso verso il record di medaglie appare ora più concreto, grazie anche all'impegno e alla preparazione degli atleti e dello staff tecnico.

Milano Cortina: un palcoscenico per il talento italiano

Le Paralimpiadi di Milano Cortina stanno offrendo agli atleti italiani l'opportunità di esprimere al meglio il proprio talento davanti al pubblico di casa. L'entusiasmo e il sostegno ricevuti stanno contribuendo a risultati di rilievo, come dimostrato dalle prestazioni di Bertagnolli e dei suoi compagni. Il superamento del bottino di Pechino 2022 rappresenta un segnale importante per il movimento paralimpico nazionale, che punta a raggiungere e magari superare il record di Lillehammer 1994.

La manifestazione si sta rivelando un banco di prova fondamentale per la nuova generazione di atleti, che sta raccogliendo l'eredità dei campioni del passato e scrivendo nuove pagine nella storia dello sport paralimpico italiano.