Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria autorevole nel Gran Premio del Brasile, il secondo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP, svoltosi sull'impegnativo circuito di Goiânia. Il pilota romagnolo, in sella alla sua Aprilia, ha tagliato il traguardo in prima posizione, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin. Questo straordinario risultato ha siglato una doppietta Aprilia che proietta la casa di Noale in vetta sia alla classifica piloti che a quella costruttori, confermando un inizio di stagione eccezionale.

Subito dopo la gara, Bezzecchi ha condiviso le sue emozioni e le tappe che lo hanno portato al successo.

"È stata una grande giornata – ha dichiarato – sono contento perché, visto dove eravamo venerdì, non avrei mai pensato di vincere. Ma ieri abbiamo fatto un buon miglioramento". Il pilota ha rivelato un momento chiave: "Vale mi ha scritto e mi sono un po’ caricato. Mi ha detto semplicemente che andavo. Ci ho creduto, ed è stato bellissimo". Il percorso non è stato semplice: "Venerdì sicuramente ho avuto un momento in cui ho capito di aver fatto male. Mi sembrava di non sentirmi bene, ma se non guardi i dati stai nel dubbio". Questa consapevolezza ha innescato una reazione: "Abbiamo capito che si poteva migliorare, erano anche delle condizioni particolari anche se era così per tutti. Sabato ero carico e ho fatto una buona qualifica, nonostante nella Sprint non fossi a posto non mi aspettavo di sentirmi così bene con la media".

Le scelte tecniche e la gestione della gara

La strategia di gara di Bezzecchi è stata caratterizzata da una lucida gestione delle fasi decisive, con un'attenzione particolare alla scelta degli pneumatici. Il pilota ha spiegato l'importanza di questa decisione: "Guido meglio con la gomma dura? Con la hard la moto guadagna di stabilità, quindi è più dolce e meno nervosa. Con la soft si va forte ma la moto è arrabbiata, ieri tutti questi movimenti mi creavano dei problemi". Questa analisi tecnica ha evidenziato come le condizioni particolari del weekend abbiano reso cruciali le scelte per tutti i team. Bezzecchi ha anche fatto riferimento a un precedente errore: "In Thailandia ero a posto ma ho sbagliato io", sottolineando la sua capacità di apprendere e adattarsi.

Il podio del Gran Premio del Brasile è stato completato da Fabio Di Giannantonio, che si è assicurato la terza posizione dopo un intenso duello con il compagno di squadra Marc Marquez. Di Giannantonio, partito dalla pole position, ha saputo imporsi in un confronto serrato, mettendo la ciliegina sulla torta a un weekend già molto positivo e conquistando un risultato di grande prestigio.

Un pensiero speciale e le implicazioni del successo

Al termine della celebrazione, Marco Bezzecchi ha voluto dedicare la sua importante vittoria a una persona a lui molto cara, Roberto Lunadei. "Roberto Lunadei era un personaggio importante, era amico di tutti, lo conoscevo molto bene, volevo abbracciare tutta la famiglia, sua figlia, e dedicargli questa vittoria", ha affermato il pilota.

Un gesto di profondo affetto che ha aggiunto un significato ulteriore a un successo già di per sé fondamentale per la sua stagione e per il morale del team.

Il ritorno del Brasile nel calendario della MotoGP ha visto le Aprilia dominare la scena in modo inequivocabile. La superiorità di Bezzecchi è stata evidente, come dimostrato dal margine di oltre tre secondi inflitto a Martin. Questo risultato rafforza notevolmente la posizione della squadra italiana, che ora guida con decisione entrambe le classifiche mondiali e si candida a essere una protagonista assoluta del campionato 2026. Per Jorge Martin, il secondo posto rappresenta un segnale di forte riscatto dopo una stagione precedente difficile, segnata da una concatenazione di infortuni. Anche Fabio Di Giannantonio si conferma tra i piloti più competitivi e in crescita del momento, consolidando la sua presenza ai vertici.