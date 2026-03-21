La Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2026, il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP, ha visto la vittoria di Marc Marquez sul circuito di Goiania, intitolato ad Ayrton Senna. Nonostante una fase iniziale di studio, Marquez ha saputo imporre il suo ritmo, superando nel finale Fabio Di Giannantonio, che ha conquistato la seconda posizione con un distacco di appena 0.213 secondi. Il podio è stato completato da Jorge Martin, in sella all’Aprilia, mentre il pilota italiano Marco Bezzecchi ha chiuso la gara in quarta posizione, a 4.061 secondi dal vincitore.

Al termine della competizione, Marco Bezzecchi ha condiviso le sue impressioni, esprimendo una generale soddisfazione per i progressi compiuti: "È sicuramente una giornata positiva visto dove eravamo ieri. Abbiamo fatto una grande qualifica e una buona Sprint". Nonostante il buon risultato, il desiderio di puntare più in alto era palpabile: "Quando sei lì davanti vuoi sempre di più, però di passo mi mancava qualcosa. Ho fatto di tutto per arrivare sul podio ma non è bastato. Ci riproverò domani".

Guardando alla gara principale, Bezzecchi ha evidenziato le complessità che attendono i piloti: "Domani non sarà semplice perché le temperature delle gomme non sono facili da gestire. Abbiamo lavorato poco con la media e non so cosa aspettarmi.

Abbiamo tanti dati da controllare, cerchiamo di fare una buona partenza".

Il resoconto della Sprint Race

L'avvio della Sprint Race è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con i piloti impegnati a trovare il miglior assetto e il ritmo ideale. Marc Marquez ha dimostrato una notevole capacità di gestione della pressione, sfruttando al meglio le condizioni della pista per emergere nel finale. Fabio Di Giannantonio ha mantenuto con determinazione la seconda posizione fino al traguardo, confermando le sue ottime prestazioni. Jorge Martin, che ha potuto contare su una solida base di partenza per l'assetto della sua Aprilia, ha saputo consolidare la terza piazza. Marco Bezzecchi, pur avendo mostrato un buon passo gara, ha riconosciuto che gli è mancato quel qualcosa in più per poter competere per le prime tre posizioni, nonostante l'impegno e la grinta profusi in pista.

Le prospettive per la gara di domenica

In vista della gara di domenica, Marco Bezzecchi ha posto l'accento sulle incertezze legate alla gestione delle gomme e alla scelta dell'assetto, fattori che si preannunciano cruciali per il risultato finale. Il pilota italiano e il suo team si dedicheranno all'analisi approfondita dei dati raccolti durante la Sprint Race, con l'obiettivo di ottimizzare ulteriormente le prestazioni. La determinazione di Bezzecchi rimane alta, focalizzata sul capitalizzare il lavoro svolto per ottenere un risultato di rilievo nel prosieguo del weekend brasiliano e puntare con decisione al podio nella gara principale.