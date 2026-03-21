Max Verstappen ha trionfato nella Quattro ore del Nürburgring, prestigiosa gara di endurance in Germania, al volante di una Mercedes classe GT3. L'evento, preludio alla 24 Ore di maggio, ha visto Verstappen alternarsi alla guida con Jules Gounon e Daniel Juncadella. La loro performance è stata dominante: Verstappen aveva già conquistato la pole position sul tracciato completo del Nürburgring (oltre 24 chilometri) con quasi due secondi di vantaggio. In gara, il trio ha condotto la vettura al traguardo con quasi un minuto di distacco sul secondo.

Tuttavia, la vittoria è stata annullata. Al termine della corsa, i commissari hanno comunicato la squalifica della vettura per l'utilizzo di un set di pneumatici superiore al consentito. La normativa impone un limite massimo di gomme per una gara di quattro ore, soglia che il team ha superato. Il verbale ufficiale ha dichiarato: "Il team ha usato un totale di 28 pneumatici sulla vettura numero 3 durante l'evento. Pertanto, è stato superato il massimo consentito di 24 pneumatici individuali per una gara di quattro ore."

La decisione della direzione gara

La violazione è riconducibile alla gestione degli pneumatici tra qualifiche e gara. Il regolamento include le sessioni di qualifica nel limite complessivo di 24 gomme per l'intera giornata.

La squadra di Verstappen, probabilmente per un errore amministrativo o una disfunzione organizzativa, ha superato il tetto. Nonostante l'infrazione non fosse intenzionale, i commissari hanno applicato il regolamento senza eccezioni per garantire l'equità tra i partecipanti.

L'impatto dei regolamenti

L'episodio ha generato ampie discussioni sulla rigidità delle regole e la severità della sanzione. La gestione degli pneumatici è cruciale nelle gare di endurance, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La decisione, basata su un verbale ufficiale, ha assicurato il rispetto delle norme e la parità di condizioni. Nonostante la delusione, la prestazione di Verstappen e dei suoi compagni ha confermato l'alta competitività del pilota olandese anche fuori dalla Formula 1.