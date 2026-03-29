Al Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, Marco Bezzecchi ha vissuto una Sprint Race amara. Sul COTA di Austin, il pilota Aprilia è caduto dalla seconda posizione, ritirandosi. L'episodio, avvenuto mentre sembrava insidiare Pecco Bagnaia, gli è costato la leadership nella classifica generale.

La vittoria è andata a Jorge Martin, che ha preceduto Bagnaia di 755 millesimi. Il podio è stato completato da Pedro Acosta (+2,4 s). Seguono Enea Bastianini (quarto a +3,01 s), Alex Marquez (quinto a +3,6 s) e Luca Marini (sesto a +5,5 s).

Oltre a Bezzecchi, anche Marc Marquez è caduto, coinvolgendo Fabio Di Giannantonio.

Le parole di Bezzecchi

Bezzecchi, a fine gara, ha spiegato l'accaduto: “Un’altra Sprint difficile. Fino a quel momento non era stata facile, ma stava andando bene. Sfortunatamente poi ho fatto un errore in frenata ed ho perso l’anteriore. Stavo dando il massimo, ma non per provare a prendere Pecco. Era il primo giro in cui ero in aria pulita e ho provato a frenare un pelo più tardi. Alla fine è andata così: ho visto che il mio passo era costante e veloce, quindi stavo provando a spingere. Ho frenato un pelo più tardi, tipo 7‑8 metri, ma ho perso aderenza al posteriore. E con questa leggera sbandata, non sono riuscito a rallentare abbastanza.”

Il pilota ha chiarito che la sua intenzione non era forzare, bensì gestire il proprio ritmo in pista libera.

L'errore, dettato dalla volontà di sfruttare al meglio il momento, si è rivelato fatale.

Classifica e Contesto

La Sprint di Austin ha inciso sulla classifica generale, con Bezzecchi che ha perso la vetta. La gara, ricca di colpi di scena e lotta serrata, ha confermato la competitività del campionato MotoGP 2026. Il COTA, noto per le sue difficoltà tecniche e condizioni variabili.

Nonostante la delusione, Bezzecchi ha dimostrato lucidità nell'analisi e determinazione a ripartire, sapendo che la stagione è lunga e offre opportunità."