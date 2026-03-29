Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno inaugurato la loro stagione agonistica nel beach volley internazionale raggiungendo l'importante traguardo della semifinale al Challenge di Nayarit, in Messico. La coppia italiana, sotto la guida tecnica di Paolo Nicolai, ha dimostrato grande solidità e determinazione, superando due turni impegnativi e conquistando un risultato significativo dopo un'annata precedente caratterizzata da alcune difficoltà fisiche e mentali. Questo successo non solo rafforza la loro fiducia, ma garantisce anche preziosi punti per il ranking, fondamentali per il prosieguo della stagione.

Il cammino degli azzurri nel torneo messicano è cominciato con una battaglia avvincente contro la coppia di casa, composta da Carlos Andres e Lares. L'incontro si è protratto per tre set, mettendo alla prova la tenuta degli italiani. Nel primo parziale, Cottafava e Dal Corso hanno saputo imporre il proprio ritmo, portandosi in vantaggio sull'11-8 e gestendo il distacco fino al 21-16 conclusivo. La reazione dei messicani non si è fatta attendere nel secondo set, dove hanno dominato la fase iniziale, portandosi sull'11-5 e ristabilendo l'equilibrio nel computo dei set con un netto 21-16. Il tie-break decisivo ha visto però la supremazia della coppia italiana: un avvio fulminante ha permesso loro di prendere un vantaggio significativo (5-2, poi 7-4), per poi piazzare l'allungo decisivo che li ha portati sull'11-4 e ha sigillato la vittoria con un perentorio 15-7.

La vittoria sui tedeschi Sagstetter/Sagstetter

L'accesso alla semifinale è stato garantito dalla convincente prestazione nei quarti di finale, dove Cottafava e Dal Corso hanno superato la coppia tedesca formata da Jonas e Benedikt Sagstetter, un binomio considerato più esperto. Il primo set ha visto un iniziale equilibrio, ma sul punteggio di 10-11 gli azzurri hanno impresso un'accelerazione decisiva, realizzando un break di 8-3 che li ha proiettati sul 18-14, chiudendo poi il parziale sul 21-18. Anche nel secondo set, dopo una fase iniziale caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, sul 13 pari è arrivato un altro break fondamentale di 5-0 per gli italiani, che ha spianato la strada verso il 21-17 finale e la conseguente qualificazione alla semifinale.

Verso la finale: la sfida con Israele

Nella prossima sfida, valida per l'accesso alla finale, Cottafava e Dal Corso si troveranno di fronte la coppia israeliana composta da Eylon Elazar e Kevin Cuzmiciov. Gli israeliani hanno raggiunto questo prestigioso turno dopo aver eliminato a sorpresa, nei quarti di finale, la quotata coppia austriaca Pascariuc/Horst. Per gli azzurri, questa rappresenta la seconda semifinale internazionale in carriera, dopo quella disputata lo scorso anno nel Futures di Messina. L'obiettivo è ora quello di superare questo ostacolo per raggiungere la loro prima finale a questo livello di competizione. L'incontro è fissato per le 11 ora locale, corrispondenti alle 18 in Italia.

Nel contesto del torneo, Cottafava e Dal Corso si presentano come la coppia italiana di punta nel tabellone principale, con un solido punteggio di 2.040 punti di ingresso e 6.288 punti tecnici. I loro prossimi avversari, Elazar e Cuzmiciov, figurano invece alla sedicesima posizione tra le squadre partecipanti, con 1.180 punti di ingresso e 5.432 punti tecnici, dati che sottolineano l'importanza del percorso fin qui compiuto dagli azzurri.